Gamescom 2022: Nintendo wird nicht dabei sein! – Alternativ-Programm?

Videospiele-Messen wurden die letzten Jahre aufgrund Covid-19 entweder abgesagt oder digital abgehalten, vielleicht ein Grund mehr sich auf die Gamescom 2022 in Köln (Deutschland) zu freuen, die physisch abgehalten wird. Doch ein wichtiger Teilnehmer wird fehlen: Nintendo wird an der Gamescom 2022 nicht teilnehmen.

Gegenüber GamesWirtschaft.de sagte Nintendo:

“Die Gamescom ist für Nintendo ein zentrales Event im Veranstaltungskalender. In diesem Jahr haben wir uns nach sorgfältiger Abwägung jedoch gegen eine Teilnahme in Köln entschieden.

Die Spiele für Nintendo Switch können Spielerinnen und Spieler stattdessen im Rahmen zahlreicher deutschlandweiter Events ausprobieren. Bisher fest eingeplante Veranstaltungen sind unter anderem Roadshows mit unserem Airstreamer und unserem Bulli, etwa an Standorten wie dem SWR Sommer- und dem Stuttgarter Kinder- und Jugendfestival. Für die Japan- und Videospiel-Fans haben wir uns entschieden, sowohl an dem Main Matsuri Japan Festival in Frankfurt sowie der DoKomi in Düsseldorf und der AnimagiC in Mannheim teilzunehmen. Weitere Tour-Stopps und Aktionen sind in Planung.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit unseren Fans auf vielen regionalen Events.”