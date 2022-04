Splatoon 3: Release-Termin auf 9. September 2022 festgesetzt

Es darf wieder gekleckert werden! Wie Nintendo vor wenigen Augenblicken mitteilte wird Splatoon 3 am 9. September 2022 für die Nintendo Switch erscheinen.

Im Distrikt “Splatsville” nehmen Spieler mit anderen Inklingen und Oktolingen an adrenalingeladenen Farbschlachten teil. Es wird einige neue Features sowie Waffen und Ausrüstung geben.

Splatoon 3: Revierkampf

In den hitzigen 4-gegen-4-Farbschlachten im Modus Revierkampf treten Teams online mit dem Ziel, so viel Fläche wie möglich einzufärben, in neuen und bekannten Arenen gegeneinander an.

Wie eine “Schlacht” in Splatoon 3 ablauft, zeigt der Gameplay-Trailer. Dabei sehen wir eine neue Arena und den neuen bogenförmigen Waffentyp “Stringer”. Damit kann man Farbe sowohl seitwärts als auch vertikal verspritzen. Außerdem bekommen wir einen Ausblick auf neue Ausrüstung im Spiel.

Splatoon 3: Das erwartet Spieler im Singleplayer

Zusätzlich zu den bunten Multiplayer-Matches bietet Splatoon 3 eine frische Singleplayer-Kampagne und die Fortsetzung des kooperativen Multiplayer-Modus‘ Salmon Run. Im Story-Modus bekämpfen Spieler als Nr. 3 die schurkischen Oktarianer und decken die Geheimnisse von Alterna und dem Flauschplasma auf.

In Salmon Run wiederum tun sich mehrere Splatoon-Fans zusammen, um ganze Horden tückischer Salmoniden-Bosse abzuwehren, darunter ein paar echte Giganten.

Das Training beginnt jetzt

Alle, die bereits die Vollversion von Splatoon 2 und eine aktive Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket besitzen, können schon heute mit dem Training für Splatoon 3 beginnen. Sie können ab sofort ohne weitere Kosten in den umfangreichen Download-Inhalt Splatoon 2: Octo Expansion eintauchen, der das Einzelspielererlebnis von Splatoon 2 erweitert. Den Download des Zusatzinhaltes findet man auf der Produktseite Splatoon 2: Octo Expansion im Nintendo eShop der Nintendo Switch. Dort muss man nur unter „Inhalte für Mitglieder von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket“ auf „Herunterladen“ klicken – und schon wird die Erweiterung auf die Konsole geladen.

Im Download-Inhalt Splatoon 2: Octo Expansion schlüpfen Spieler in die Rolle von Agent 8, einem Oktoling, der mit Gedächtnisverlust auf dem Bahnsteig einer dunklen U-Bahn-Station erwacht. Sie klecksen sich in einer weitläufigen unterirdischen Welt durch insgesamt 80 Testeinrichtungen und stellen ihr Können in einer Vielzahl an Missionen unter Beweis. Gelingt ihnen die Flucht aus der verhängnisvollen Tiefe, können sie fortan mit ihrem eigenen Oktoling in Multiplayer-Kämpfen mitmischen.

Es gibt also schon vor dem Start von Splatoon 3 am 9. September viel zu spielen und zu trainieren – und danach erst recht. Ursprünglich sprach Nintendo von einem Release im Sommer.

Was benötigt man um Splatoon 3 online zu spielen? Für das Online-Spiel wird eine aktive Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online und ein Nintendo-Account benötigt.

Quelle: Pressemitteilung