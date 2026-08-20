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Patch 11.3.0

Splatoon 3 bekommt im August 2026 überraschend noch ein Update

Das neue Splatoon 3 Update bringt im August 2026 Anpassungen und Fehlerbehebungen. Nintendo verbessert damit noch einmal das Spielerlebnis.

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Artikel von Tim Rantzau + unter Mithilfe von KI *.
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Obwohl Splatoon 3 inzwischen schon einige Jahre auf dem Buckel hat und Nintendo den Fokus zunehmend auf die Switch 2 legt, bekommt der Shooter noch einmal ein neues Update. Die Version 10.0.2 bringt mehrere Anpassungen und Fehlerbehebungen.

Große neue Inhalte solltet ihr dabei allerdings nicht erwarten. Nintendo konzentriert sich diesmal vor allem darauf, bestehende Probleme aus dem Spiel zu entfernen und einige Funktionen sauberer laufen zu lassen.

Nintendo verbessert mehrere Bereiche

Ein Teil des Updates betrifft verschiedene Gameplay-Probleme. Nintendo hat unter anderem Fehler behoben, durch die bestimmte Aktionen nicht immer korrekt funktioniert haben. Auch bei einigen Waffen und Ausrüstungsgegenständen wurden Anpassungen vorgenommen. Dadurch sollen bestimmte Situationen im Multiplayer zuverlässiger funktionieren.

Gerade bei Splatoon 3 (hier geht es zu unserer Game Review) können kleine Fehler schnell störend werden. Wenn beispielsweise eine Fähigkeit nicht korrekt ausgelöst wird oder eine Waffe anders reagiert als vorgesehen, kann das in einem hektischen Match den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen.

Splatoon 3 - ©Nintendo; Bildquelle: nintendo.at

Splatoon 3 – ©Nintendo; Bildquelle: nintendo.at

Salmon Run bekommt ebenfalls Änderungen

Auch Salmon Run bleibt von dem Update nicht verschont. Nintendo hat verschiedene Probleme in dem Koop-Modus behoben.

Dazu gehören unter anderem Fehler bei Gegnern und bestimmten Situationen auf den Karten. Das Ziel ist offensichtlich, die Matches stabiler und vorhersehbarer zu machen. Gerade Spieler, die regelmäßig gemeinsam gegen die Salmoniden antreten, dürften die Verbesserungen deshalb begrüßen.

Warum bekommt Splatoon 3 überhaupt noch Updates?

Die Frage ist durchaus interessant. Splatoon 3 ist bereits seit September 2022 erhältlich und Nintendo hat mit Splatoon Raiders inzwischen ein weiteres Spiel im Universum angekündigt. Trotzdem scheint Nintendo den dritten Teil noch nicht vollständig abgeschrieben zu haben.

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Das ist vor allem für die Community wichtig. Selbst kleinere Updates sorgen dafür, dass bestehende Probleme nicht einfach dauerhaft im Spiel bleiben. Allerdings dürfte sich der Fokus langfristig weiter verschieben. Mit der Nintendo Switch 2 und kommenden Spielen der Reihe steht für Nintendo bereits die nächste Generation an.

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