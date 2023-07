THQ Nordic überspringt Gamescom 2023 – Was bedeutet das?

Noch ein prominenter Name, der die Gamescom hinter sich lässt. Zumindest für dieses Jahr!

Es ist eine traurige Nachricht für Fans von THQ Nordic: Der Videospiele-Publisher hat bekannt gegeben, dass er in diesem Jahr nicht an der Gamescom 2023 teilnehmen wird. In einer offiziellen Ankündigung wurde bestätigt, dass THQ Nordic “alle wichtigen Show-bezogenen Aktivitäten” für dieses Jahr eingestellt hat. Das bedeutet, dass die Gamescom in diesem Jahr keine Ausnahme darstellt.

Es könnte jedoch sein, dass THQ Nordic im nächsten Jahr wieder auf der Show vertreten sein wird. Trotz der Absage gibt es jedoch noch Grund zur Vorfreude.

WERBUNG WERBUNG

THQ Nordic: Showcase in wenigen Tagen

THQ Nordic wird am 11. August um 21:00 Uhr (deutscher Zeit) ein Showcase veranstalten, wie man auf der offiziellen Webseite des Publishers veröffentlichte. Dieses Event wird live auf YouTube und Twitch übertragen und es wird erwartet, dass neue Ankündigungen gemacht werden. Welche Spiele genau präsentiert werden, ist jedoch noch nicht bekannt. Im vergangenen Jahr wurden Titel wie “SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake”, “Destroy All Humans! 2 – Reprobed”, “The Valiant” und viele andere vorgestellt.

Obwohl THQ Nordic dieses Jahr fehlen wird, können sich Fans auf die Teilnahme anderer großer Unternehmen freuen. Nintendo, Microsoft und Bethesda sind nur einige der Branchengrößen, die ihre Präsenz auf der Gamescom bestätigt haben. Darüber hinaus wurde die Rückkehr der Gamescom Opening Night Live für den 22. August bestätigt.

Warum ist THQ Nordic nicht bei der Gamescom 2023 vertreten?

Für THQ Nordic ist es möglicherweise eine strategische Entscheidung, in diesem Jahr die Messe in Köln auszulassen. Die Gründe dafür können vielfältig sein, von einer Neuausrichtung der Marketingstrategie bis hin zur Fokussierung auf andere wichtige Events. Es ist jedoch anzumerken, dass andere Unternehmen wie Sony ebenfalls die diesjährige Messe schwänzen. Die Gamescom ist eine bedeutende Veranstaltung in der Gaming-Branche und bietet Entwicklern und Publishern die Möglichkeit, ihre neuesten Spiele und Ankündigungen einem großen Publikum zu präsentieren. Es ist möglich, dass THQ Nordic seine Ressourcen und Aufmerksamkeit auf andere Events lenken möchte, um dort eine größere Wirkung zu erzielen.