Starfield auf der Gamescom 2023: Xbox und Bethesda kommen!

Xbox & Bethesda haben offiziell ihre Teilnahme an der Gamescom 2023 angekündigt. Dies ist eine aufregende Nachricht für Fans, da dies möglicherweise die Möglichkeit bietet, das lang erwartete Spiel Starfield vor dem offiziellen Start am 6. September 2023 auszuprobieren.

Die Ankündigung wurde von Gamescom selbst in einem Tweet bekannt gegeben. Sie verkündeten: “Breaking News! Xbox und Bethesda werden uns auf der Gamescom 2023 auf der Ausstellungsfläche begleiten. Weitere Details folgen bald.”

Xbox ist ein regelmäßiger Aussteller auf der Messe in Deutschland und ist jedes Jahr vertreten, während PlayStation nicht jedes Jahr vorbeischaut. Für die Gamescom 2023 hat PlayStation bereits abgesagt. Immerhin ist Nintendo wieder dabei. Ob das kommende Rollenspiel von Bethesda, Starfield, tatsächlich anspielbar sein wird, ist noch fraglich.

🚨 BREAKING 🚨 @‌Xbox and @‌bethesda will join us on the showfloor for #gamescom2023! More details soon.

Get your tickets now: https://t.co/epzkwnZye9#XboxGC pic.twitter.com/ylcK23Bti5

— gamescom (@gamescom) July 5, 2023