Gamescom 2023: Nintendo kehrt zurück!

Seit 2019 war Nintendo nicht mehr Teil der Gamescom. Die Videospielemesse in Köln hat ihren ersten großen Namen heute erhalten!

“Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass Nintendo auf der Gamescom2023 ausstellen wird”, so die Organisatoren der Gamescom 2023. “Viele weitere Aussteller werden in den kommenden Wochen folgen. Bleiben Sie dran!” – Ein tolles Lebenszeichen, nachdem die E3 2023 gestorben ist. Haben physische Spielemessen doch noch eine Chance?

Endlich. Ein großer Name für eine Videospielemesse. Was Nintendo bei der Veranstaltung vorzeigen wird ist noch unklar, immerhin erscheint bereits am 12. Mai das “große Spiel” The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Immerhin gibt es noch Pikmin 4, dass man herzeigen kann.

Zuletzt war Nintendo 2019 in Köln vertreten, wobei man im Wesentlichen Spiele zeigte, die im selben Jahr erschienen sind. Dabei gab es auch viele Stände, an denen Besucher die Titel ausprobieren durften.

Opening Night Live als Startschuss für Gamescom 2023

Bereits Anfang April sagte Geoff Keighley in einem Tweet, dass die Opening Night Live stattfinden wird. Dort wird man gemeinsam mit Entwicklern und Fans in Köln zusammenzukommen um Neuigkeiten aus der Welt der Videospiele direkt per Stream zu übermitteln.

Die Show aus dem letzten Jahr zeigte mehr als 35 Spiele und dauerte etwa 2 Stunden. Die Gamescom 2023 findet vom 22. bis 27. August 2023 statt. Bis Mitte März haben sich bereits 10% mehr Unternehmen für die Veranstaltung 2023 angemeldet, als zum Zeitpunkt im Vorjahr – nun auch ein “großer” Name mit Nintendo.