Nintendo: Pikmin 4 angekündigt und Pikmin Bloom vorgestellt

Die heutige Nintendo Direct war wieder für ein paar Überraschungen gut. So auch die Ankündigung von Pikmin 4, welches im Jahr 2023 auf der Nintendo Switch erscheinen soll. Dabei wurde auch ein bereits veröffentlichtes Mobile Game Pikmin Bloom vorgestellt.

Der Trailer von Pikmin 4

Viel wird im Trailer nicht gezeigt. Allerdings freuen wir uns einfach über die Ankündigung und warten auf das was im Jahr 2023 auf uns zukommt!

Auch wenn noch kein Gameplay gezeigt worden ist, so soll man aus der Perspektive von Pikmins die Welt erleben können

Der Trailer von Pikmin Bloom

Das Mobile Game Pikmin Bloom ist schon seit fast einem Jahr erhältlich. Es scheint aber Shigeru Miyamoto ein Anliegen zu sein, den Titel einer breiteren Masse vorstellen. Aber mach dir mit dem Trailer selber ein Bild davon:

Pikmin Bloom i ist ein Augmented-Reality Mobile Game bei welchem man für seine Spaziergänge belohnt wird. Dabei müssen Pikmin gefüttert werden bis ihre Blumen blühen. Mit den Blumen können die Straßen verschönert werden. Wolkenartiger Nebel bedeckt die Bereiche der Umgebung in der man noch nicht gewesen ist. Mit Fotos die man unterwegs macht, kann man seinen Tag Revue passieren lassen. Ein Mehrspielermodus ist bereits in Arbeit. Das Spiel ist kostenlos, allerdings können auch In-Game-Käufe getätigt werden.

Die Nintendo Direct Präsentation von heute

Die Gerüchte haben tatsächlich recht behalten: es hat tatsächlich in diesem Monat eine Nintendo Direct gegeben in welcher ordentliche Überraschungen vorgestellt worden sind. Highlights waren auf alle Fälle das Remake von Kirby: Return to DreamLand Deluxe, mehrere Resident Evil Titel, als auch Goldeneye 007 als N64 Klassiker für das Nintendo Switch Erweiterungspaket. Leider wurden weder auf die erhofften Ports des The Legend of Zelda Abenteuer: The Wind Waker und The Twilight Princess, aber auch kein Metroid Prime HD Remaster angekündigt. Dafür wurde endlich der Titel und der Termin von The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 bekannt gegeben! Was für eine längst überfällige, aber schöne Überraschung.

