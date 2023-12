Pikmin 4 erreicht neuen Verkaufs-Meilenstein

Pikmin 4 hat einen weiteren Verkaufs-Meilenstein erreicht: Das Echtzeit-Strategiespiel hat sich in Japan mehr als 1 Million Mal verkauft. Der Titel brach Anfang des Jahres Rekorde, indem es nur wenige Monate nach der Veröffentlichung das meistverkaufte Spiel der Reihe wurde. Jetzt ist das Spiel weiter auf dem Vormarsch, bleibt in den Charts und erreicht neue Höhen für die Serie.

Pikmin 4 ist nicht nur ein Bestseller, sondern auch ein von der Kritik hochgelobter und bei den Fans beliebter Titel für Nintendo. Ganz zu schweigen davon, dass das Spiel zwei der 15 Nominierungen für Nintendo bei den Game Awards 2023 erhielt und den Preis für das beste Simulations-/Strategiespiel mit nach Hause nahm. Und als ob das noch nicht genug wäre, sammelt das Spiel weiterhin Rekorde.

Pikmin 4 verkauft sich wie warme Semmeln

Allein in Japan hat sich der Titel mehr als 1 Million Mal verkauft, wie aus den von Famitsu erhobenen und von Gematsu übersetzten Verkaufszahlen hervorgeht. Nintendo gibt in der Regel keine digitalen Verkaufszahlen an, sodass die Gesamtzahl für Pikmin 4 in Japan wahrscheinlich viel höher ist. Zum Vergleich: Pikmin, Pikmin 2 und Pikmin 3 verkauften sich auf dem GameCube bzw. der Wii U alle weit unter 2 Millionen Mal. Die Nintendo Switch hat jedoch bewiesen, dass sie die Geheimformel hat, denn Pikmin 3 Deluxe und Pikmin 4 sind jetzt die beiden meistverkauften Spiele der Serie.

Pikmin 4 war in der vergangenen Woche das viertmeistverkaufte Spiel im Land und lag damit knapp vor Super Mario RPG und Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Das meistverkaufte Spiel in Japan war in der vergangenen Woche kein Geringerer als Super Mario Bros. Wonder, von dem weitere 82.470 Exemplare verkauft wurden.

Wie die aktualisierte Liste der meistverkauften Nintendo Switch-Spiele zeigt, sind die Verkaufszahlen der Hybrid-Konsole außerordentlich hoch. Trotz der rund 20 Millionen verkauften Einheiten im Vergleich zur Switch hat sich kein Spiel aus der Nintendo DS-Bibliothek auch nur annähernd so gut verkauft wie Mario Kart 8 Deluxe oder Animal Crossing: New Horizons erreicht. Ohne den Erfolg von Pikmin 4 schmälern zu wollen, aber die Software hat dank der Begeisterung der Switch-Besitzer für die Konsole einen großen Sprung gemacht.