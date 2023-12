Super Mario RPG (Nintendo Switch) – Game Review

Super Mario RPG ist wie ein Heimspiel für Fans des Originals: Das Spiel hat dieselben Levels, Mechaniken, Minispiele und Dialoge wie vor 27 Jahren. Die Story bleibt auch unverändert: Mario macht sich auf, um Prinzessin Peach aus Bowsers Klauen zu befreien. Doch dann stürzt ein gigantisches Schwert vom Himmel und zerstört Bowsers Burg, und die Handlung nimmt eine überraschende Wendung: Mario muss das bunte Pilzkönigreich durchqueren, neue Freunde wie den süßen Mallow rekrutieren und sieben magische Sterne finden, um am Schluss einen ganz neuen Bösewicht zu besiegen. Auf seiner Reise begegnet Mario vielen skurrilen Gestalten, wie dem freundlichen Frosch Weisequak, dem Piratenkönig Johnny oder Borsto, der unbedingt eine bestimmte Prinzessin heiraten will.

Super Mario RPG ist ein buntes Abenteuer, das die Spieler durch verschiedene Orte und Begegnungen führt. Man wandert durch Wälder und Abwasserkanäle, durch Vulkane, Berge, Wolkenstädte und Paläste. Du triffst auf merkwürdige Wesen, rauschst Wasserfälle hinunter, kämpfst gegen eine böse Torte und schließt Freundschaft mit Maulwürfen. Die Handlung ist zwar oft chaotisch, aber das macht nichts, denn das Spiel ist für Kinder gemacht.

Die Dialoge sind immer noch in Textform, ohne Sprachausgabe, denn das gehört zum Charme des Originals. Aber Mario RPG ist jetzt endlich auf Deutsch spielbar! Die Übersetzung ist sehr gut gemacht und bringt Spaß für alle Altersgruppen. Die Inszenierung ist fast wie früher, nur manchmal gibt es vorgerenderte Videos, die wichtige Szenen zeigen. Diese neuen Cutscenes sind nicht oft, aber sie sehen toll aus, passen gut zum Spiel und machen die neue Spielgrafik noch schöner – also ein echter Pluspunkt für das Remake. Keine Veränderungen beim Gameplay Das Spielprinzip ist wie im Original. Ihr erkundet eine Weltkarte mit verschiedenen Gebieten, die ihr jederzeit wieder besuchen könnt. Die Level sind meist aus kleinen, getrennten Bereichen und Räumen zusammengesetzt, die sich nicht verändert haben. Auch die vielen Türen und Ausgänge sind noch an den gleichen Stellen. In Mario RPG müsst ihr oft springen, aber das Spiel ist kein Jump & Run. Die Sprünge sind einfach und bei beweglichen Plattformen kann man kaum etwas falsch machen. Nur manchmal gibt es Geschicklichkeitstests – und die sind durch die Iso-Perspektive nicht so gut. Man muss nicht oft genau auf eine Plattform springen, aber wenn, dann verfehlt man sie oft. Dann muss man es wieder und wieder versuchen. Nintendo hätte hier besser machen und spannendere Sprungpassagen machen können, aber das wollte man wohl nicht, um das Originalgefühl zu bewahren. Ein RPG ohne Zufallskämpfe!? Super Mario RPG hat keine Zufallskämpfe wie beispielsweise Final Fantasy oder vergleichbare Titel. Ihr könnt alle Feinde in den Umgebungen sehen und vielen Kämpfen ausweichen, wenn ihr keine Erfahrungspunkte braucht. Manchmal will man auch einfach weiterlaufen, denn die Kämpfe sind sehr häufig und wiederholen sich oft.

Unzählige Minispiele und Truhensuchen

Das originale Mario RPG hatte viele Minispiele, die man oft spielen musste. Die sind im Remake auch wieder da, mit ihren Vor- und Nachteilen. Ihr musstet zum Beispiel mit einer Lore durch eine Mine fahren, auf Baumstämmen einen Fluss herunterfahren, euch vor Feinden verstecken und so weiter. Die meisten dieser Minispiele sind einfache Reaktions- oder Geschicklichkeitsspiele, die nicht schwer sind, aber etwas Abwechslung bringen. Manchmal gibt es aber auch kleine Rätsel. Die sind meistens leicht und schnell gelöst, aber am Ende gibt es ein paar knifflige, die nerven können – zum Glück sind sie optional, also kann man sie auch ignorieren.

Wie im Original gibt es auch 39 versteckte Truhen in der Spielwelt. Um sie zu finden, gibt es einen Ring, der euch einen Text-Hinweis gibt, wenn eine Truhe in der Nähe ist. Im Remake bekommt ihr diesen Ring schon sehr früh, wenn ihr aufpasst, schon nach einer halben Stunde. Das ist für Komplettisten nett, aber der Ring löst das Problem nicht, dass die Suche nach den Truhen langweilig ist. Man springt meistens nur rum, bis man sie zufällig findet, das war damals schon kein gutes Spieldesign – heute ist es noch schlimmer. Außerdem sind die Truhen nicht wichtig, sie haben meistens nichts Besonderes. Deshalb unser Tipp: Wenn euch die Suche nach den Truhen auch nervt, lasst sie sein.

Fazit zu Super Mario RPG

2023 war mit Titeln, wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oder Pikmin 4 ein fantastisches Spielejahr für alle Switch-Spieler. Auch Super Mario RPG kann sich hier einreihen und rundet das Jahr auf jeden Fall gelungen ab. Entwickler ArtePiazza hat bei der Optik, dem Soundtrack und leichten Anpassungen beim Kampfsystem an genau den richtigen Stellschrauben gedreht und den Charme des Originals in jedem Punkt bewahrt. Wer einen 15-20 Stunden überaus motivierenden, rundenbasierten Spaß sucht, der immer wieder durch kleine Details und Sprüche aufgelockert wird, sollte den Kauf in Erwägung ziehen.

Super Mario RPG (2023) von ArtePiazza bekommst du ab einem Preis von 42,30 Euro (ohne Versand) für deine Nintendo Switch.