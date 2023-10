Nintendo-Switch-Spiele passend zu Halloween

Es ist Herbst und die Abende werden wieder deutlich kürzer. Am Ende dieses Monats steht auch schon wieder Halloween vor der Haustüre. Was gibt es an diesem Abend schöneres, als um die Blocks auf der Suche nach Süßigkeiten zu ziehen? Vielleicht einen Horror-Film gemütlich mit guten Freuden genießen. Oder man verbringt eine atmosphärische Gaming-Nacht mit der Nintendo Switch. Im Artikel stellen wir euch passende Spiele und Events vor, die für ordentlich Nervenkitzel an Halloween sorgen. Von einem übernatürlichen Splatoween über einen gefährlichen Untergrund bis hin zu einem von Lovecraft inspirierten Fischerei-Abenteuer ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Splatoon 3: Gemeinsames Gruseln an Splatoween

An sich hat der farbenfrohe Multiplayer-Shooter Splatoon 3 nichts Übernatürliches an sich. Doch Nintendo hat angekündigt, dass passend zu Halloween am Ende dieses Monats ein Splatfest stattfinden wird. Dies ist das erste Mal, dass Splatoween seit Splatoon 2 abgehalten wird. Das Halloween-Splatfest wird am 28. Oktober um 2 Uhr MEZ beginnen und am 30. Oktober um 1 Uhr MEZ enden. Das Thema lautet dieses Mal “Mit wem wärst du gern befreundet?” und die Auswahl ist gruselig: Shiver führt das Team Zombie an, Frye das Team Skelett und Big Man das Team Geist.

The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom: Schatten-Reich im Untergrund

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gehörte wohl unumstritten zu den am meisten erwarteten Titeln für die Nintendo Switch in diesem Jahr. Es wurde von Kritikern gelobt und war ein enormer kommerzieller Erfolg für den japanischen Publisher und die Reihe selbst. Passend zu Halloween und der dunklen Jahreszeit bietet es sich an, einen bestimmten Ort im Game aufzusuchen – den Untergrund von Hyrule. Dabei handelt es sich um eine seltsame unterirdische Welt ohne Licht, die in ein Geheimnis gehüllt ist und über klaffende Abgründe auf der Map betreten werden kann.

Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur: Auf Geisterjagd in Paldea

Die neusten beiden Teile aus dem Taschenmonster-Universum sind bekannt für ihre schaurige Performance. Ab dem 26. Oktober können furchtlose Trainer in Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur in 5-Sterne-Tera-Raids gegen das Magische Pokémon Traunmagil vom Typ Geist antreten und müssen sich auf massive Aufläufe von Pokémons des Typs Geist vorbereiten.

Pikmin 4: Die Gefahren der Nacht

Du suchst eine Herausforderung, die dich das Gruseln lehrt? Wie wär‘s mit einer finsteren Nacht auf einem fremden Planeten, auf dem es von feindlichen Kreaturen nur so wimmelt, die einem nach dem Leben, und grün-leuchtenden Geister-Pikmin? In den Nachtexpeditionen von Pikmin 4 müssen es mutige Spieler mit allerlei gefräßigen Kreaturen aufnehmen, die sich in der Dunkelheit herumtreiben. Wenn das kein aufregendes und spannendes Halloween-Abenteuer ist!

Cult of the Lamb: Satanistische Tiere und ein Lammgott

Als auserwählte Schaf sind die Spieler in Cult of the Lamb nicht Teil einer Herde, sondern leiten einen satanistisch angehauchten Tier-Kult. Pünktlich zur Gruselsaison können Mitglieder von Nintendo Switch Online das komplette Spiel bis zum 31. Oktober als Testversion kostenlos spielen.

Fortnite: Vampirjäger und Albträume

In den Gruselabenteuern von Fortnite: Albträume wird dieses Jahr ein Vampirjäger gesucht, und der bist du! Vereitle die Gefahr, die von Kado Thorne ausgeht, mit der neuen Holzpflock-Schrotflinte. Mit der Jagd auf Vampire ist es allerdings nicht getan! Stürz dich in das zeitlich begrenzte Abenteuer Hordenansturm, schließe Missionen ab, um Belohnungen im Spiel zu erhalten, und vieles mehr!

Vampire Survivors: Monsterjagd für Fortgeschrittene

Um in Vampire Survivors zu überleben, ist es erforderlich, dass du dich mit bis zu drei Freunden zusammenschließt und gemeinsam eine Vielzahl von Monstern bekämpfst. Es ist wichtig, Edelsteine zu sammeln, um eure Waffen und Fähigkeiten zu verbessern und euch gegen die unaufhaltsamen Horden von Nachtkreaturen zu verteidigen. Gelingt es euch, bis zum Morgengrauen am Leben zu bleiben?

Pokémon UNITE: Die Geister sind los!

Vom 19. Oktober bis zum 12. November könnt ihr in Pokémon UNITE wieder schnelle Kämpfe genießen und dabei jede Menge Kürbisse sammeln! Aber das ist noch nicht alles! Ab dem 19. Oktober wird das kleine, aber unheimliche Mimigma in der Aeos Arena sein Unwesen treiben.

Red Dead Redemption: Cowboys und Untote

Zusätzlich zu den epischen Western-Abenteuern beinhaltet Red Dead Redemption auch die kultige Horrorgeschichte Undead Nightmare. In dieser Geschichte wird die Welt von Red Dead Redemption von Zombiehorden heimgesucht und stürzt in einen apokalyptischen Überlebenskampf. Das ist perfekt für alle, die an Halloween nach etwas Nervenkitzel suchen!

Luigi’s Mansion 3: Auf Geisterjagd mit dem grünen Klempner

In Luigi’s Mansion 3 kannst du den ängstlichen Luigi bei einem Abenteuer in einem verwunschenen Spukhotel begleiten! Im lokalen Teamspiel kannst du gemeinsam mit einem Freund die unheimlichen Etagen des Hotels erkunden und fiese Geister besiegen, indem ihr Rätsel löst, die mit übernatürlichen Elementen gespickt sind. Schnapp dir deine Schreckweg FL-U, hol dir Unterstützung von Fluigi und mach dich auf die Jagd nach den Geistern!

DREDGE: Die Gefahren der See

In den tiefen, dunklen Gewässern von DREDGE fließt eine unheilvolle Unterströmung. Als Kapitän deines Fischdampfers kannst du eine Reihe von abgelegenen Inseln und die sie umgebenden Tiefen erkunden, um herauszufinden, was sich dort verbirgt. Doch sei gewarnt: Behalte die Zeit im Auge, denn das, was dir im Dunkeln begegnet, muss dir nicht unbedingt gefallen! Tauche ein in dieses mysteriöse Abenteuer und finde heraus, was in den Tiefen lauert.

Animal Crossing – New Horizons: Halloween auf der Insel

Am 31. Oktober besucht Jakob, der Prinz von Halloween, deine Insel in Animal Crossing: New Horizons! Um dich auf seinen Besuch vorzubereiten, solltest du ein Kürbisbeet anlegen, gruselige Dekoration basteln und rechtzeitig Süßigkeiten in Nooks Laden besorgen. Mach dich bereit für eine unvergessliche Halloween-Feier mit Jakob und deinen tierischen Nachbarn auf deiner Insel!

Inscryption: Auch Kartenspiele können gruselig sein!

Die Karten tragen düstere Geheimnisse, die noch finsterer sind … Inscryption ist ein rabenschwarzes Abenteuer, das Deckbuilding-Roguelike, Escape-Room-Rätsel und Psycho-Horror zu einer unheimlichen Odyssee vereint. Dieses Spiel lässt dein Blut in den Adern gefrieren und ist perfekt für Halloween! Tauche ein in diese gruselige Welt und erlebe ein unvergessliches Spielerlebnis!

PARANORMASIGHT – The Seven Mysteries of Honjo: Ein wahr gewordener Albtraum

In PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo liegt es an dir, die Hoffnungen, Träume und Ängste einer Gruppe von Charakteren zu entwirren und ihre wahren Beweggründe aufzudecken. Dieses Horrorabenteuer spielt in Tokio und steckt voller unheimlicher Wendungen und tödlicher Flüche. Tauche ein in diese gruselige Welt und erlebe ein fesselndes Spielerlebnis!