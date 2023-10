Splatoon 3: Halloween Splatfest angekündigt

In diesem Jahr findet endlich wieder Splatoween statt.

Splatoween in Splatoon 3 - (C) Nintendo

Nintendo hat angekündigt, dass passend zu Halloween am Ende dieses Monats ein Splatfest stattfinden wird. Dies ist das erste Mal, dass Splatoween seit Splatoon 2 abgehalten wird. Die Spieler haben gespannt darauf gewartet, ob es dieses Jahr ein Halloween-Splatfest in Splatoon 3 geben wird, nachdem es 2022 ausgelassen wurde. Fans haben in den letzten Wochen häufig den Wunsch geäußert, Halloween in Splatsville zu begehen, da der Feiertag immer näher rückt. Jetzt hat Nintendo verraten, dass sie sich intensiv mit dem kommenden Halloween-Splatfest auseinandergesetzt haben.

Halloween Splatfest in Splatoon 3

Auf den offiziellen Social Media-Kanälen von Splatoon 3 hat Nintendo das Datum, das Thema und die neuen freischaltbaren Items bekannt gegeben, die die Spieler erwarten. Das Halloween-Splatfest wird am 28. Oktober um 2 Uhr MEZ beginnen und am 30. Oktober um 1 Uhr MEZ enden. Das Thema lautet dieses Mal “Mit wem wärst du gern befreundet?” und die Auswahl ist gruselig: Shiver führt das Team Zombie an, Frye das Team Skelett und Big Man das Team Geist. Passend zum Thema hat jedes Idol ein neues Design für das Event: Shiver trägt ein dramatisches, an eine untote Geisha erinnerndes rotes Make-up, Frye schimmernde Ketten und Armreifen und Big Man hat sich in einen Geist verwandelt. Die Squid Sisters in Inkopolis werden ebenfalls einzigartige Halloween-Kostüme tragen.

Zombie, Skelett oder Gespenst? Tretet in diesem übernatürlichen #Splatoon3-Splatfest für den Gruselfreund eurer Wahl an! pic.twitter.com/xVBULamaV5 — Nintendo DE (@NintendoDE) October 13, 2023

Zu diesem Zeitpunkt hat Nintendo noch nicht bekannt gegeben, welche Karte für Tri-Color Turf Wars zur Verfügung stehen wird, oder ob das Event wie beim letzten Splatfest mehrere Karten haben wird. Allerdings hat das Update-Team auch verraten, dass das Mahi-Mahi Resort überarbeitet wird und vom 15. bis 17. Oktober nicht in der Standard-Rotation verfügbar sein wird. Es bleibt abzuwarten, ob die Spieler die aktuelle Siegesserie von Team Shiver durchbrechen können. Unabhängig davon, welches Team gewinnt, sollte es den Spielern einen gruseligen Spaß bieten, den sie seit Splatoon 2 sehr vermisst haben.

Der farbenfrohe Shooter Splatoon 3 ist exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich.