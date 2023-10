IDEE: Ein Halloween “Michael Myers”-Horror-Game im Stil von Hitman

Stellt euch das mal vor... ein Game indem man nicht etwa ein Auftrags- sondern Serienkiller ist.

Lasst mich euch mitnehmen in die Idee eines Halloween Horror Spiels im Stil von Hitman. Ikonische Slasher-Horror-Franchises eignen sich hervorragend für Crossover-Spiele, wie einige explizite Beispiele im Rahmen des Überflusses an lizenziertem Horrorinhalt in Dead by Daylight zeigen. Nicht jedes Spiel ist jedoch für jeden Horror-Ikonen geeignet, um aufzutreten.

Mortal Kombat X hat jedoch großartige Gastcharaktere hinzugefügt, und einige asymmetrische Horror-Spiele haben sich dafür entschieden, jeweils ein ikonisches Slasher-Franchise zu präsentieren. Abseits der Welt der Crossover und definitiv nischigen asymmetrischen Spiele mit kurzer Lebensdauer (abgesehen von Dead by Daylight dass noch immer wächst und wächst) erhalten Ikonen wie Michael Myers aus Halloween. Sind jedoch keine fokussierten Spiele.

Halloween Hitman Crossover mit Serienkiller Michael Myers

Es wäre schwierig, Action-Adventure-Spiele in voller Länge nach dem Standard moderner AAA-Budgets mit einem Killer-Charakter zu entwickeln, aus einer Vielzahl von Gründen. Da die meisten Action-Adventure-Spiele storygetrieben sind, wäre es schwer, eine Geschichte um einen stummen Killer zu inszenieren, dessen Ambitionen sich rein um Blutvergießen drehen, zumindest im Fall von Michael.

Dennoch, obwohl nicht jedes Genre für einen solchen Charakter geeignet ist, wäre es aufregend zu sehen, wie ein Entwickler versucht, ein Slasher-Franchise in die Hitman Formel zu adaptieren, und Halloween ist eine der wenigen, in der ein solches Gameplay bereits gut funktionieren würde.

Die Halloween Slasher-IP wäre perfekt für ein Hitman ähnliches Spiel

Hitman-Spiele sind auf dem Papier bemerkenswert einfach, und obwohl die Mechaniken verschiedener Titel und Spielmodi weiteres Verständnis bieten, läuft es letztendlich darauf hinaus, dass Spieler Ziele eliminieren und versuchen, unentdeckt zu bleiben. Dies wurde von keiner anderen IP wirklich ausgeschöpft, zumindest nicht in gleichem Maße, und es ist daher ein Bereich, den Halloween und andere Slasher-Horror-IPs erkunden könnten.

Die Ziele, die Agent 47 ausschaltet, könnten völlig willkürlich sein, und es würde dem Spieler nichts ausmachen, der in den Gameplay-Loop und all seine möglichen Varianten hinsichtlich des Settings, verfügbarer NPC-Verkleidungen und anderer Elemente, die für die optimale Routenplanung sorgen, eintaucht.

Wenn dieses Gameplay-System jedoch ein wenig in Richtung Horror anstatt Spionage ausgerichtet wäre, könnte es immer noch ähnlich funktionieren. Als Michael aus Halloween könnten Spieler willkürliche Teenager oder andere Personen verfolgen und töten, sie zu ihren Häusern oder Zielen verfolgen und den perfekten Zeitpunkt für einen Angriff aus dem Schatten planen.

Das Verfolgen von Opfern könnte die Entdeckung durch andere NPCs und Passanten in einem belebten Viertel bei Tageslicht mit sich bringen, und sich vor den Blicken innerhalb der Häuser der Opfer zu verbergen, könnte eine zusätzliche Intensitätsebene hinzufügen, die Michael normalerweise nicht erlebt, die Spieler jedoch sicherlich spüren würden, während sie hoffen, nicht in der Nähe entdeckt zu werden.

Das Töten von Opfern könnte auch eine gewisse Improvisation beinhalten, die Hitman für die Wahl von Mordinstrumenten bekannt ist, sei es die Auswahl eines Küchenmessers oder die Notwendigkeit, mit dem, was im Schlafzimmer des Opfers gefunden wird, kreativer zu werden.

Stealth als das absolute Böse

Michael kümmert sich normalerweise nicht so sehr darum, Leichen zu verstecken, wie Agent 47 es tut, aber es wäre dennoch eine unterhaltsame Mechanik in einem Hitman ähnlichen Halloween Spiel, um die Spieler zu bremsen und sie dazu zu bringen, bei ihren Tötungen akribischer vorzugehen, es sei denn, sie können unbemerkt in die Nacht entkommen.

Darüber hinaus trägt Michael, ähnlich wie Agent 47, gerne Masken und hat bereits List aufgewiesen, um sich zu verbergen, während er sich seinen Opfern nähert, was seine mörderischen Taktiken bereits auf Hitmans Stealth-Techniken anwendbar macht. Halloween hat mittlerweile genug Teile, so dass ein Hitman ähnliches Spiel, das es anpasst, in der Lage sein sollte, Updates mit neuen Karten und Inhalten zu veröffentlichen. Das macht die Idee trotz derzeitiger fehlender Entwicklung eines solchen Spiels aufregend.