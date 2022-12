The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom an der Spitze!

In Japan freut man sich anscheinend ganz besonders auf The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom von Nintendo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - (C) Nintendo

Final Fantasy 16 Fakten

Das kommende Nintendo Switch-Exklusivspiel, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, wird im Mai 2023 veröffentlicht und drüben in Japan können es Spieler anscheinend kaum erwarten. Nicht umsonst ist das Action-Adventure auf Platz 1 der “Most Wanted-Charts” der Famitsu.

Die neuen (wöchentlichen) Leser-Charts der Famitsu wurden enthüllt und es gab einige Bewegungen in den Top 10. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom schwebt seit Wochen an den vorderen Plätzen herum, aber für den ersten Platz hat es schon länger nicht mehr gereicht. Auch ohne neuen Trailer oder Ankündigungen seitens Nintendo schafft es das nächste Abenteuer von Link auf Platz 1. Auf Platz 2 findet sich nun Final Fantasy 16, mit Respektabstand.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Final Fantasy-Spiele in Japan ganz oben in den “Most Wanted”-Charts

Final Fantasy 16 ist übrigens nicht das einzige Spiel des Franchise, dass sich in 10 am meisten gewünschten Titeln befindet. Final Fantasy 7 Rebirth soll nächsten Winter für die PlayStation 5 erscheinen und findet sich auf den vierten Platz im Ranking wieder.

Square Enix dürfte in Japan eine heiße Aktie sein, wenn man sich weitere Titel ansieht. Dragon Quest Treasures landet auf Platz 3 und die Nintendo Switch-Version von Octopath Traveler 2 auf Platz 9. Die Top 10 der Most Wanted zeigen klar, welche Genres bei den Japanern beliebt sind.

Hier die vollständigen Top 30 Most Wanted-Charts der Famitsu

Die Stimmen wurden zwischen dem 10. und 16. November 2022 abgegeben (via NintendoEverything):

[NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 726 Stimmen [PS5] Final Fantasy 16 – 663 Stimmen [NSW] Dragon Quest Treasures – 578 Stimmen [PS5] Final Fantasy 7 Rebirth – 360 Stimmen [NSW] Fire Emblem Engage – 318 Stimmen [NSW] Pikmin 4 – 279 Stimmen [PS5] Resident Evil 4 (Remake) – 276 Stimmen [NSW] Ushiro – 231 Stimmen [NSW] Octopath Traveler 2 – 228 Stimmen [PS5] Pragmata – 186 Stimmen [PS5] Street Fighter 6 – 170 votes [PS5] Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion – 152 votes [PS4] Witch on the Holy Night – 148 votes [NSW] Atelier Ryza 3 – 138 votes [NSW] Witch on the Holy Night – 117 votes [PS4] Like a Dragon 8 – 111 votes [PS5] Hogwarts Legacy – 104 votes [PS4] Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion – 101 votes [PS4] Atelier Ryza 3 – 90 votes [NSW] Master Detective Archives: Rain Code – 85 votes [PS5] Forspoken – 74 votes [NSW] Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion – 72 votes [PS4] Like a Dragon: Ishin! – 71 votes [NSW] Theatrhythm Final Bar Line – 69 votes [NSW] Persona 3 Portable – 67 votes [NSW] Mario + Rabbids Sparks of Hope – 66 votes [PS4] Resident Evil 4 – 64 votes [NSW] Mega Man Battle Network Legacy Collection – 61 votes [NSW] Persona 4 Golden – 60 votes [PS4] Street Fighter 6 – 58 votes

Vielleicht schafft es Tears of the Kingdom auch in unserer Ranking, der 7 besten The Legend of Zelda-Spiele, die jeder Fan gespielt haben sollte. Der Action-Adventure-Titel erscheint am 12. Mai 2023 für den Nintendo Switch.