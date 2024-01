Final Fantasy 16: Angeblich ist eine Xbox Series X/S-Version in Arbeit

In der Übernahmephase zwischen Microsoft und Activision-Blizzard-King, hat das mächtige US-Tech-Unternehmen verlautbart, dass Sony die Veröffentlichung einer Titel von Drittanbietern auf Xbox-Konsolen “ausschließe”. Darunter fallen auch die Square Enix-Spiele Final Fantasy 7 Remake und Final Fantasy 16 für Xbox Series X/S. Zum “aktuellsten” Final Fantasy-Teil gibt es nun ein neues Gerücht.

Woher stammt es? XboxEra-Mitbegründer Nick Baker behauptete kürzlich in einem Podcast, dass eine Portierung von Final Fantasy 16 für die Xbox Series X/S in Arbeit sei. Der Insider nannte jedoch keine weiteren Details darüber, wann der Release erfolgen soll.

Wie ist der aktuelle Status von Final Fantasy 16 für die Xbox Series X/S?

Final Fantasy 16 erschien am 22. Juni 2023 exklusiv für die PlayStation 5 (PS5). Eine PC-Version des Action-Rollenspiels ist in Arbeit – jedoch bisher ohne Release-Termin. Das FF16 für die aktuellste Xbox erscheinen wird könnte durchaus gut reinpassen: Square Enix sagte letzten Juli, dass es “eng mit Microsoft zusammenarbeiten” werde, um mehr seiner Titel auf Xbox-Konsolen zu bringen.

So wird das MMORPG Final Fantasy 14 (PC-Release am 30. September 2010) in den nächsten Wochen für Xbox Series X/S erscheinen. Visions of Mana soll im Sommer folgen, wie im kürzlichen Xbox Developer Direct bekannt wurde.

Bisher gab es immer nur Gerüchte, dass Xbox-Chef Phil Spencer immer wieder nach Japan flog, um dort bessere Kontakte mit den japanischen Videospiele-Publishern zu finden. Es gab sogar das Gerücht vor geraumer Zeit, dass Microsoft seinen einstigen Hardware-Partner – bei der Sega Dreamcast – kaufen werde. Doch der SEGA-CCO Shuji Utsumi dementierte diese “Gerüchte” in einem Interview.

Ob Final Fantasy 16 tatsächlich für die aktuelle Xbox-Generation erscheinen wird ist derzeit nur ein Gerücht. Angesichts dessen, das Square Enix mit Microsoft mehr zu tun haben möchte in Zukunft, gilt eine Xbox-Portierung des Action-Rollenspiels allerdings als “sehr gut möglich”!