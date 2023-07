Square Enix möchte Xbox in Zukunft mehr supporten

Square Enix CEO Takashi Kiryu versprach während des Final Fantasy XIV Fan Fest 2023 in Las Vegas eine zukünftige bessere Unterstützung für die Xbox-Plattformen.

Microsoft Gaming CEO Phil Spencer erschien auf der Bühne, um die Xbox Series-Version von Final Fantasy XIV zusammen mit dem Produzenten und Regisseur des Spiels, Naoki Yoshida, anzukündigen, bevor Kiryu sich ihnen anschloss.

“Was ich wirklich an Naoki Yoshida und Ihrem Team schätze, ist, dass Sie den Spieler in den Mittelpunkt all Ihrer Handlungen stellen”, sagte Spencer auf der Bühne. “Das könnte nicht klarer sein als bei Ihrer heutigen Präsentation. Bei Xbox teilen wir einen sehr ähnlichen Geist, wenn es um unsere Spieler geht. Und wir sind wirklich inspiriert von der Art und Weise, wie Sie Final Fantasy XIV mit allen zu einem globalen Erfolg gemacht haben. Wir möchten die Xbox-Community und Ihre Krieger auf eine sichere, geschützte und unterhaltsame Art und Weise zusammenbringen. Und wir sehen dies auch als einen wegweisenden Moment in unserer Beziehung zu Square Enix und dem Final Fantasy-Team, während wir in Zukunft enger zusammenarbeiten wollen.”

Spencer fuhr fort: “Das gesamte Xbox-Team freut sich darauf zu sehen, wie unsere neuesten Krieger die vollen Möglichkeiten der Xbox Series X und Series S nutzen, um Eorzea zu retten. Und ich freue mich darauf, mit Ihnen, Yoshida-san, und Ihren Studios zusammenzuarbeiten, wenn Sie diese unglaubliche Franchise auf globale Plattformen bringen, um mehr Spieler zu verbinden und die Freude am gemeinsamen Spielen zu erleben.”

Daraufhin betrat Kiryu die Bühne und schloss sich Spencer und Yoshida an.

“Zunächst einmal muss ich Ihnen, Phil, dafür danken, dass Sie mit uns zusammengearbeitet haben, um die Xbox-Version von Final Fantasy XIV zu verwirklichen”, sagte Kiryu. “Dies ist ein Projekt, das ohne Phils Unterstützung nicht möglich gewesen wäre.”

Kiryu fuhr fort: “Ich denke, ich spreche im Namen von mir selbst, Yoshida und all unseren Kriegern, die den Livestream verfolgen, wenn ich sage, wie aufgeregt ich bin, dass die Xbox-Unterstützung hinzugefügt wird und dass wir unzählige neue Freunde in der Welt von Final Fantasy XIV willkommen heißen können. Final Fantasy XIV wird nun noch größer und besser, daher möchte ich alle Xbox-Spieler da draußen ermutigen, Final Fantasy XIV auszuprobieren.”

Enjoyed being onstage with Yoshi-P and Kiryu-san to announce Final Fantasy XIV coming to Xbox. We’re thrilled that the Xbox community will join the Warriors of Light and we look forward to partnering closely with Square Enix on future games. pic.twitter.com/zq0ETkDFq1

— Phil Spencer (@XboxP3) July 28, 2023