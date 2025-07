Pikmin 4: Kommt eine Nintendo Switch 2-Version mit neuen Inhalten?

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Die Nintendo Switch 2 ist zwar erst seit Kurzem da, doch bereits jetzt erhalten viele Spiele des Vorgängers neue Updates – teils kostenlos, teils als vollständige Neuauflage. Folgt nach Breath of the Wild und Tears of the Kingdom nun auch die Switch 2-Version von Pikmin 4?

Laut dem bekannten Leaker Nash Weedle steht das charmante Strategiespiel von 2023 vor einem Comeback, diesmal auf der Switch 2. Doch die „Art des Upgrades“ bleibt bislang unklar.

Wird Pikmin 4 hübscher oder auch größer?

Der Leaker spricht von einer „bestätigten“ Aktualisierung für Pikmin 4. Ob es sich dabei um ein kostenloses Performance-Upgrade handelt oder sogar um eine erweiterte Version mit neuen Inhalten, ist noch nicht bekannt.

Dabei wäre beides denkbar: Die Switch 2 könnte Pikmin 4 grafisch deutlich aufwerten, immerhin sah das Spiel bereits auf der alten Hardware sehr hübsch aus. Gleichzeitig wären neue Herausforderungen oder Multiplayer-Features wie Game-Share für viele Fans ein echter Mehrwert.

Der bekannte Leaker hat in der Vergangenheit gemischte Treffer gelandet. Manche Vorhersagen waren korrekt, andere lagen daneben. Trotzdem halten viele die Gerüchte für plausibel. Pikmin 4 war erfolgreich und hat eine treue Fangemeinde. Eine neue Version für Switch 2 könnte auch neue Spieler anziehen, die den Titel bisher verpasst haben.

Zudem setzt Nintendo aktuell klar auf technische Upgrades alter Hits, da wäre dieser Titel ein logischer nächster Schritt.

Kommt die Ankündigung im nächsten Nintendo Direct?

Noch fehlt die offizielle Bestätigung. Viele Fans hoffen jedoch, dass Pikmin 4 Switch 2 beim nächsten Nintendo Direct auftaucht.

Ein Termin für die Präsentation steht zwar noch aus, viele Insider gehen davon aus, dass bereits diesen Donnerstag eine neue Nintendo Direct-Show stattfinden wird. Sollte dies passieren, wäre morgen die Ankündigung fällig.