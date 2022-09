Zelda: Breath of the Wild Fortsetzung – Titel und Termin bekannt!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 - ©Nintendo; Bildquelle, Screenshot: youtube.com/NintendoJPofficial

Die aktuelle Nintendo Direct Präsentation von heute war wieder einmal für ein paar Überraschungen gut. Die größte Überraschung war allerdings der Titel und der Veröffentlichungstermin der The Legend of Zelda: Breath of the Wild Fortsetzung, welches nächstes Jahr erscheinen auf der Nintendo Switch erscheinen soll.

Der Trailer

Wir wollten dir nicht gleich die Überraschung verderben, darum schau dir den dritten Trailer des nächsten Zelda Abenteuers, welcher ganz am Ende der Nintendo Direct Präsentation vorgestellt worden ist, in Ruhe an um dir selber ein Bild vom nächsten Nintendo Schwergewicht zu machen. Das Veröffentlichungsdatum wird darin erst ganz am Schluss verraten.

Die Welt ist gewachsen

Viele welche das ganze Live verfolgt haben waren verwirrt. Denn das Datum wurde in der amerikanischen Schreibweise dargestellt, bei welcher Tag und Monat vertauscht sind! Der Trailer offenbart nicht nur den Titel und das Veröffentlichungsdatum, sondern demonstriert auch einen Teil von Links neuen Fähigkeiten, sowie auch, dass die gigantische Karte der Vorgängers noch größer geworden ist. Falls nicht in der Breite, dann in der Höhe. Schließlich scheint sich vieles im Nachfolger in den Höhen von Hyrule abzuspielen. Eine geniale Erweiterung um das nächste Abenteuer noch epischer zu machen.

Ein guter Titel

Erst der dritte Trailer des nächsten Zelda Abenteuers hat also nun Titel und Termin offenbart. Der Titel klingt sehr dramatisch und zeugt davon wie traurig und trüb die Welt in der sich Hyrule befindet geworden ist. Nintendo hat uns lange Zeit bewusst den Titel verschwiegen und zwar aus dem Grund, dass dieser zu viel des nächsten Zelda Abenteuers verraten würde. Dabei erzählt er uns eigentlich nichts neues. Da haben uns die ersten zwei Trailer mehr vom nächsten Abenteuer verraten. Der erste Trailer wurde bereits vor zweieinhalb Jahren gezeigt, weswegen wir lange genug Zeit hatten uns auf das nächste Abenteuer einzustellen. Dass die Entwicklung bis zur Veröffentlichung aber so lange dauern würde, hätte niemand gedacht. Hoffen wir, dass das angekündigte Veröffentlichungsdatum hält.

Was kann das nächste Zelda Abenteuer besser machen?

Die Fortsetzung hat einiges an Potential. Während die Overworld von The Legend of Zelda: Breath of the Wild groß genug geworden ist, hat es leider an unterschiedlichen Tempel mit verschiedenen Themen, sowie abwechslungsreichen Endgegnern gefehlt. Es geschahen also mehrere Brüche in der Zelda Formel. Dennoch ist das Spiel zu einem gewaltigen Erfolg in Sachen Kritiken, sowie Verkaufszahlen geworden. Dennoch kennen wir den Perfektionismus von Nintendo, weswegen sie sich sicher diesen Umstand zu den 30 Herzen genommen haben. Ein Grund mehr für die überaus lange Entwicklungszeit.

Nintendo hielt sich lange bedeckt mit dem Titel und Veröffentlichungsdatum. Allerdings scheint man sich nun wirklich sicher zu sein, dass das Veröffentlichungsdatum halten wird. Also wenn der Termin hält, dann wird das nächste große Zelda Abenteuer mit dem Titel The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom also am 12.05.2023 auf der Nintendo Switch erscheinen.

Quelle: youtube.com via Nintendo DE

