Landwirtschafts Simulator 22 – Bauernhof für dich und mich

Lars von Giants spricht mit uns über den LWS

Landwirtschafts-Simulator 22 - (C) GIANTS Software

Die neuste Veröffentlichung aus dem Hause Giants Software hat es wieder einmal in sich. Seit 2008, dem Jahr als der erste LWS erschienen ist kam einiges an Umfängen hinzu. Immer mehr Traktoren, Gebäude, Fruchtarten, Anbaumöglichkeiten, Tiere und vieles, vieles mehr. Unter anderem auch eine eigene eSports-Liga für alle Hobbyfarmer von Landwirtschafts-Simulator 22 die gegeneinander Heuballen stapeln wollen und um Preisgelder in Höhe von bis zu 250.000 Euro kämpfen.

Wir haben mit Lars von Giants gesprochen und uns über das wohl bekannteste Nischengame überhaupt unterhalten. Lars stand uns Rede und Antwort zu neuen Inhalten, DLCs, dem Arena Modus und hat auch ein wenig über die Arbeit bei Giants und seine Kollegen erzählt.

Tauche ein in das Leben eines modernen Farmers, baue deinen Hof, wähle aus was du anbauen möchtest. Getreide, Obst, Viehhaltung und viele, auch außergewöhnliche Inhalte wie Achterbahnen können im aktuellsten Ableger ausgewählt werden.

Das komplette Interview mit Lars mit Informationen zum Landwirtschafts-Simulator 22 und zur eigenen E-League findest du im folgenden Video: