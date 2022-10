Landwirtschafts-Simulator 22 bekommt Gameplay-Erweiterungen

Landwirtschafts-Simulator 22 - (C) GIANTS Software

Publisher und Entwickler GIANTS Software hat einige der vielen Gameplay-Erweiterungen enthüllt, die mit der Veröffentlichung der Platinum-Versionen am 15. November in das Landwirtschafts-Simulator-Universum eingeführt werden.

Neue Gameplay Elemente

Mit Hydraulikhammer, Forstmarkierspray, Winden und Seilkränen erleben Fans neue Gameplay-Elemente auf der neuen Karte inspiriert vom pazifischen Nordwesten. All diese neuen Features kommen mit authentisch nachgebauten Maschinen, die die Land- und Forstwirtschaft im Landwirtschafts-Simulator 22 erweitern.

Winden und Yarder bewegen markierten Stämme

Silverrun Forest ist ein riesiges Open-World-Szenario mit mehr als 20.000 Bäumen. Den Spielern und Spielerinnen werden neue Aufträge angeboten, um markiertes Totholz zu entfernen. Zusätzlich können auch die Bäume eigenhändig markiert werden, indem verschiedene Sprühfarben und Symbole Verwendung finden, was vor allem im Mehrspielermodus sehr nützlich ist.

Um Stämme effizient aus dem Wald zu transportieren, besitzen die mit der Platinum Expansion neu eingeführten Marken die richtige Ausrüstung. Winden sind Anbaugeräte für Traktoren, die mit Hilfe von Drahtseilen die beeindruckende Höchstzahl von zehn Stämmen ziehen können. Unwegsames Gelände erfordert fortschrittliche Maschinen: Ein mobiles Kippmastgerät wie der Koller K307c-H, der an einem steilen Hang aufgestellt wird, spannt Hunderte von Metern lange Seile, um Stämme bergauf und bergab zu transportieren und so schwierige Landschaften zu meistern.

Mit dem Hydraulikhammer sind weitere neue Aktivitäten in Sicht: Der Paladin SFB 750 ist das Werkzeug der Wahl, wenn große Felsen den Weg für die Anpflanzung von Bäumen oder die Umwandlung einer Fläche in ein Feld für landwirtschaftliche Arbeiten versperren. An einen Kompaktlader angebaut wird das Hindernis zu Kieselsteinen zerkleinert.

Fun-Packed Edition für Felder und Wälder

Die neuen Inhalte sind in der Platinum Edition erhältlich, der umfangreichsten Landwirtschaftssimulation aller Zeiten mit mehr als 500 Fahrzeugen und Werkzeugen von mehr als 150 Herstellern. Besitzende des millionenfach verkauften Grundspiels des Landwirtschafts-Simulators 22 können ihr Spielerlebnis mit der Platinum Expansion aufwerten, die fünf neue Marken und 40 neue Maschinen einführt. Ein Teil der Inhalte wird über ein kostenloses Day One Update bereitgestellt.

Der Landwirtschafts-Simulator 22 des Entwicklers und Publishers GIANTS Software ist für PC, PlayStation®5 (PS5™), Xbox Series X|S, PlayStation®4 und Xbox One erhältlich. Auch die Platinum Edition wird als Box-Version für alle diese Plattformen erscheinen Für die Distribution in Deutschland zeichnet erneut astragon Entertainment verantwortlich. Die Platinum Expansion erscheint als Box-Version für den PC. Beide Versionen erscheinen am 15. November und enthalten als Gratisbeilage ein Stickerpack des offiziellen Landiwrtschafts-Simulator Stickeralbums.

