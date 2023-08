Embracer Group in der Krise: Studio-Schließung nach milliardenschwerem Deal-Verlust

Campfire Cabal wurde erst 2022 gegründet und nun wieder geschlossen. Was ist bei der Embracer Group passiert?

Tomb Raider, Deus Ex und Co sind seit Mitte 2022 nicht mehr Teil von Square Enix. - (C) Embracer Group

Die Embracer Group ist weniger am Radar der meisten Spieler, wenn man nach “großen Videospieler-Publishern” fragt. Doch das Unternehmen ist riesig und unterhält einige namhafte Spielemarken wie Dead Island, TimeSplitters, Duke Nukem, Metro Exodus und seit letztem Jahr auch Tomb Raider, Deus Ex oder Hitman. Doch derzeit sieht es weniger gut aus und etliche Entwicklerstudios sollen geschlossen werden. Campfire Cabal wurde bereits aufgelassen, nachdem ein Deal im Wert von ganzen 2 Milliarden US-Dollar gescheitert ist.

Die Nachricht von dieser Schließung wurde zuerst auf LinkedIn bekannt gegeben, und das hat die Gaming-Community aufhorchen lassen. Bruno-Christian Belibou, der vor der Schließung als Executive Producer im Studio tätig war, hat die Nachricht auf LinkedIn veröffentlicht (via IGN).

Doch diese Schließung ist nicht das einzige, was die Embracer Group in letzter Zeit bewegt.

Wer oder was ist die Embracer Group?

Lassen wir uns etwas genauer anschauen, was in den letzten Jahren bei diesem Medienriesen passiert ist. Die Embracer Group hat sich durch einige beeindruckende Akquisitionen in der Gaming-Welt einen Namen gemacht.

Darksiders, Red Faction, Destroy All Humans – klingt vertraut, oder? Das sind nur einige der Spielmarken, die das Unternehmen in der Vergangenheit erworben hat. Und das war erst der Anfang. Embracer hat ständig expandiert und weitere Studios wie Black Forest Games, Pieces Interactive und Experiment 101 übernommen. Diese Akquisitionen haben die Bandbreite des Unternehmens erweitert und es zu einem beeindruckenden Player in der Gaming-Branche gemacht.

Campfire Cabal: Ein kurzes Gastspiel

Doch zurück zu Campfire Cabal. Das Studio wurde erst im vergangenen September gegründet und hatte ehrgeizige Pläne für hochwertige narrative Rollenspiele. Unter der Leitung von Jonas Wæver, der zuvor an der Entwicklung der taktischen RPG-Serie Expeditions beteiligt war, sollte das Studio Großes erreichen. Es war sogar dafür verantwortlich, alle zukünftigen Einträge in der Expeditions-Reihe zu übernehmen. Doch bevor sie überhaupt die Chance hatten, ihr erstes Spiel zu veröffentlichen, wurde das Studio geschlossen. Die Zukunft bleibt ungewiss, da noch nicht bekannt ist, was das nächste Projekt sein wird.

Die Schließung von Campfire Cabal ist jedoch nur ein Teil der jüngsten Veränderungen bei der Embracer Group. Im Juni kündigte das Unternehmen an, aufgrund einer gescheiterten Partnerschaft Studios zu schließen und Mitarbeiter zu entlassen. Das bedeutet, dass noch mehr Veränderungen bevorstehen könnten, und die Gaming-Welt hält den Atem an, während wir darauf warten, welche Studios als Nächstes betroffen sein werden.

Die Embracer Group ist zweifellos ein Gigant in der Gaming-Branche, aber auch Riesen können ins Straucheln geraten. Die Schließung von Campfire Cabal und die angekündigten Entlassungen sind ein deutlicher Hinweis darauf, dass es Herausforderungen gibt, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Veränderungen auf die Zukunft der Embracer Group auswirken werden. Die Gaming-Community wird gespannt beobachten und hoffen, dass das Unternehmen seinen Weg findet und weiterhin qualitativ hochwertige Spiele und Erlebnisse für uns alle schafft.