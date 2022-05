Embracer Group übernimmt Tomb Raider-Entwickler und mehr!

Heute gab die Embracer Group bekannt, dass sie eine Vereinbarung zur Übernahme von Crystal Dynamics, Eidos-Montreal und Square Enix Montreal getroffen wurde. Das sind drei große Videospielstudios, die sich der riesigen Liste von Embracer anschließen werden, darunter Gearbox, 3D Realms und Aspyr Media.

“Wir freuen uns sehr, diese Studios in der Embracer Group willkommen zu heißen”, sagte Lars Wingefors, Mitbegründer und Group CEO der Embracer Group.

“Wir erkennen das fantastische geistige Eigentum, das kreative Talent von Weltklasse und die hervorragende Erfolgsbilanz an, die in den letzten Jahrzehnten immer wieder unter Beweis gestellt wurden. Es war eine große Freude, die Führungsteams zu treffen und Zukunftspläne zu diskutieren, wie sie ihre Ambitionen verwirklichen können und werde ein großer Teil von Embracer.”

Die drei neuen Studios der Embracer Group haben alle interessante Marken, die sie bisher entwickelt haben. Nach Core Design hat Crystal Dynamics Tomb Raider und Marvel’s Avengers entwickelt. Eidos Montreal brachte vor kurzem Guardians of the Galaxy auf den Markt und ist bekannt für die Deus Ex-Serie. Square Enix Montreal kennt man mehr für Mobile Games wie Lara Croft Go, Deus Ex Go, Hitman Go und Hitman Sniper: The Shadows.

Phil Rogers, CEO von Square Enix America und Europe bezeichnete die Embracer Group als “das bestgehütete Geheimnis im Gaming: eine riesige, dezentralisierte Ansammlung von Unternehmern, deren Teil wir heute begeistert sind”.

Rogers führt weiter aus: “Sie [Embracer Group] passt perfekt zu unseren Ambitionen : qualitativ hochwertige Spiele mit großartigen Menschen auf nachhaltige Weise zu entwickeln und unsere bestehenden Franchises zu ihren besten Versionen aller Zeiten zu entwickeln. Embracer ermöglicht es uns, neue Partnerschaften über alle Medien hinweg zu schmieden, um das Potenzial unserer Franchises zu maximieren und unsere Träume von außergewöhnlicher Unterhaltung zu leben.”

Der von der Embracer Group zu zahlende Betrag für den Erwerb der drei Studios beläuft sich auf 300 Millionen US-Dollar auf bar- und schuldenfreier Basis und ist zum Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion vollständig zu zahlen. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 22/23 erwartet. Damit sind in der Gruppe mehr als 115 Entwicklerstudios zusammengefasst.

Tja, all soweit gehen muss man als Österreicher gar nicht, um sie zu “treffen”. Die Embracer Group AB war bis September 2019 die THQ Nordic AB, ein schwedischer Medienkonzern. Operativ tritt die hauptsächlich über die Tochterunternehmen THQ Nordic aus Wien und Deep Silver in Erscheinung.

2011 übernahm Nordic bereits die Belegschaft des insolventen österreichischen Spieleherstellers JoWood Entertainment (Aquanox, Die Gilde, Gothic, SpellForce, Industriegigant, usw. – für die älteren Semester hier). Daher auch der Firmensitz in Wien. 2018 verkündete THQ Nordic den Erwerb von 100 Prozent des Grundkapitals seines bisherigen Vertriebspartners Koch Media. Damit wurde auch das Label Deep Silver mit eingekauft (Saints Row, Metro, Dead Island, usw.)

Im August 2019 gab THQ Nordic AB bekannt, dass der Dachkonzern zukünftig in die Embracer Group umbenannt wird. Bereits Anfang 2020 übernahm man Saber Interactive (World War Z, The Witcher 3 für Nintendo Switch). 2021 übernahm man Gearbox Entertainment (Borderlands).

Übrigens: Wer den Überblick (so wie ich) was alles zu Embracer Group gehört verloren hat, dem empfehle ich den Wiki-Artikel dazu.

Die Gewinnspannen bei Crystal Dynamics und Eidos Montreal waren deutlich niedriger als jene von Square Enix (Kingdom Hearts, Final Fantasy). Enix. Crystal Dynamics hatte eine Betriebsgewinnmarge von 3,6 Prozent. Eidos Montreal im Vorjahr gar nur 0,65 Prozent, wie Niko Partners Analyst Daniel Ahmad vorrechnet.

Square Enix insgesamt hatte einen Betriebsgewinn von 14,2 Prozent. Damit haben drei verkauften Entwickler, Crystal Dynamics, Eidos-Montreal und Square Enix Montreal allesamt nicht das Ergebnis erreicht, wie die japanischen Kollegen.

For reference, Crystal Dynamics had a profit margin of 3.6% in 2021 while Eidos Montreal had a profit margin of 0.65% in 2021.

Square Enix as a whole had an operating income margin of 14.2% last year. pic.twitter.com/2F5mGmu4Ln

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 2, 2022