Final Fantasy 16: Entwicklung befindet sich in der “Endphase”

Obwohl es gemeinsam mit der PlayStation 5 im Jahr gezeigt wurde hat sich seitdem in Sachen Final Fantasy 16 nicht viel getan. Wir haben zwar alle paar Monate ein paar kleine Updates erhalten, aber die letzte große News stammt vom Oktober, als Produzent Naoki Yoshida sagte, dass das Hauptszenario “fast fertig” sei.

Das Yoshida kein Freund von “kleinen Nachrichten-Häppchen” ist, hat er bereits letztes Jahr gesagt. Square Enix möchte Spekulationen vermeiden, wenn Entwickler Details loslassen, die sie nicht näher erläutern können. Man möchte die Fans auch nicht enttäuschen und unrealistische Erwartungen wecken. Trotzdem: Die Fans von Final Fantasy freuen sich über neue Details zum nächsten Hauptspiel.

Immerhin müssen wir nicht mehr ewig warten, bis wir viel mehr über Final Fantasy 16 erfahren dürfen. Dank eines Kommentars von Yoshida in der Broschüre zur Final Fantasy-Sammlung zum 35-jährigen Jubiläum von UNIQLO wissen wir jetzt, dass das Spiel in der Entwicklung gut vorangekommen ist.

Twitter-User aitakimochi veröffentlicht folgendes: “Yoshida Naoki sagt, dass sich FF16 bereits in der Endphase der Entwicklung befindet, und er sagt, dass die Geschichte sehr gut ausgearbeitet ist. Sein Kommentar wurde im Uniqlo-Magazin zum 35-jährigen Jubiläum von Final Fantasy veröffentlicht.”

Eine Übersetzung vom Japanischen ins Englische wurde im Twitter-Beitrag angehängt:

Yoshida Naoki says that FF16 is already in the final stages of development, and he says the story is a very well fleshed out one.

His comment was released in the Final Fantasy 35th Anniversary Uniqlo magazine. Here’s the full translation! pic.twitter.com/X23AFqOXfJ

