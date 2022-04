Final Fantasy 16 stürmt erneut die “Most Wanted”-Charts in Japan (Famitsu)

Famitsu veröffentlicht wöchentlich die Charts für die am sehnlichsten erwarteten kommenden Spiele veröffentlicht, die von den Lesern des Magazins gewählt wurden. Auch wenn wir nicht wöchentlich darüber berichten: Final Fantasy 16 ist noch immer ganz oben.

Wenn man es genau nimmt steht seit Wochen ein Name in Japan ganz oben auf der Most Wanted-Liste: FF16. Das Rollenspiel von Square Enix wird sehnlichst erwartet, wahrscheinlich nicht nur bei den Japanern, sondern weltweit von Freunden des Genres. Abgesehen von davon ist jedes andere Spiel in den TOP 10 ein Nintendo Switch-Spiel.

Bayonetta 3 liegt – wie auch die Nummer 1 – klar auf Platz 2, mit Respektabstand zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Den echten Namen hat Nintendo bisher noch nicht verraten, da wir sonst zur Handlung des Spiels zu viel wüssten. Erst kürzlich meldete der japanische Videospiele-Soft- und Hardware-Hersteller, dass der Titel auf 2023 verschoben wurde.

Wie gesagt, auch die anderen Spiele in den TOP 10 spielen alle auf der Switch, was die Popularität der Nintendo-Konsole in Japan noch einmal unterstreicht.

Hier die TOP 10 der Famitsu-Leser vom 31. März bis zum 6. April:

[PS5] Final Fantasy 16 – 625 Stimmen [NSW] Bayonetta 3 – 523 Stimmen [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – 461 Stimmen [NSW] Dragon Quest 10 Offline – 458 Stimmen [NSW] Splatoon 3 – 429 Stimmen [NSW] Xenoblade Chronicles 3 – 352 Stimmen [NSW] Monster Hunter Rise: Sunbreak – 265 Stimmen [NSW] Ushiro – 260 Stimmen [NSW] LIVE A LIVE – 254 Stimmen [NSW] Pokemon Scarlet and Violet – 207 Stimmen

Danke, Nintendo Everything!