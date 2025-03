Final Fantasy 16 verkauft sich schleppend – Warum interessiert es Fans nicht?

Final Fantasy 16 hat sich seit dem Release 3,5 Millionen Mal verkauft – eine beachtliche Zahl, aber weit hinter den Erwartungen! Besonders im Vergleich zu Final Fantasy 15, das bereits am ersten Tag 5 Millionen Einheiten absetzte, wirken die Verkaufszahlen eher enttäuschend. Doch woran liegt das? Was ist los mit den Final Fantasy-Fans?

Warum bleibt der große Erfolg aus?

Bereits vier Tage nach dem PS5-Launch am 22. Juni 2023 konnte sich Final Fantasy 16 über 3 Millionen Mal verkaufen. Danach wurde es ruhiger um das Spiel. Auch der PC-Release im September 2024 konnte den erhofften Aufschwung nicht bringen – „nur“ 500.000 weitere Exemplare gingen seitdem über den virtuellen Ladentisch.

Ein Grund dafür könnte die fehlende Multiplattform-Verfügbarkeit sein. Final Fantasy XV erschien für PS4 und Xbox One und konnte so eine breitere Spielerschaft erreichen. Final Fantasy XVI hingegen blieb lange Zeit PS5-exklusiv, bevor es für den PC veröffentlicht wurde. Eine Xbox-Version ist noch ausständig.

Große Unterschiede zwischen Final Fantasy 15 und Final Fantasy 16

Final Fantasy 15 und Final Fantasy 16 unterscheiden sich stark in Gameplay und Erzählweise. Während FF15 eine offene Welt mit viel Erkundung bietet, setzt FF16 auf eine lineare Struktur mit fokussierter Story. Das Kampfsystem hat sich ebenfalls verändert: FF15 kombiniert Echtzeit-Action mit strategischen RPG-Elementen, während FF16 auf reine Action à la Devil May Cry setzt. Zudem spielt FF15 in einer Mischung aus Fantasy und moderner Technik, während FF16 klassisches Mittelalter-Setting mit Magie bietet. Auch das Party-System wurde überarbeitet – statt einer festen Gruppe steuerst du in FF16 nur Clive, während Begleiter autonom agieren. Das schmeckt nicht allen Spielern!

Die Erzählweise von FF16 ist ernster und düsterer als in FF15, das sich stärker auf Freundschaft und einen Roadtrip-Faktor konzentriert. Während FF15 zahlreiche Nebenaktivitäten wie Angeln oder Autofahrten bietet, liegt der Fokus von FF16 auf epischen Bosskämpfen und actionreicher Inszenierung. Wer eine große, frei erkundbare Welt mit RPG-Elementen sucht, wird mit FF15 glücklicher. Wer hingegen intensive Kämpfe und eine tiefgehende Story bevorzugt, findet in FF16 ein packendes Erlebnis. Beide Spiele bieten einzigartige Erlebnisse, sprechen aber unterschiedliche Spielertypen an.

Wie gut kam die PC-Version an?

Zwar hat Final Fantasy 16 auf Steam überwiegend positive Bewertungen, doch das spiegelt sich nicht in den Verkaufszahlen wider. Zur Veröffentlichung spielten maximal 27.508 Spieler gleichzeitig – im Vergleich zu anderen großen Titeln eher bescheiden. Auch hier konnte Square Enix nicht wirklich bei den Spielern punkten.

Selbst Rabattaktionen auf Steam und im PlayStation Store halfen kaum, um neue Käufer zu gewinnen. Die hohen Erwartungen an den PC-Release wurden also nicht erfüllt.

Gerüchte besagen, dass Final Fantasy 16 (DailyGame-Wertung: 9/10) im Frühjahr 2025 für die Xbox Series X/S erscheinen könnte. Auch eine mögliche Nintendo Switch 2-Version steht im Raum. Eine erweiterte Spielerbasis könnte die Verkaufszahlen nochmal ankurbeln – doch ob das reicht, bleibt abzuwarten. Immerhin kosten Portierungen auch Geld, dass wiederum eingespielt werden muss.