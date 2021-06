Bayonetta 3 macht gute Fortschritte in der Entwicklung, so Nintendo

Bayonetta 3 - (C) Platinum Games

Nintendo hatte auf der diesjährigen E3 ein interessantes Showcase mit vielen abwechslungsreichen Titeln. Mari Party Superstars, ein neues Metroid 2D und der neue Gameplay-Trailer zum The Legend of Zelda: Breath of the Wild-Nachfolger. Doch viele Fans hätten sich auch News zu Bayonetta 3 gewünscht. Kommt es überhaupt noch für die Nintendo Switch?

Die Sorgen der Fans sind berechtigt. Immerhin hat man schon sehr lange nichts mehr über das Spiel gehört (wie auch zu Metroid Prime 4). Daher gab es schon Bedenken, ob es nicht abgesagt wurde.

Während eines Interviews mit GameSpot wurden einige Nintendo-Manager gefragt, warum Bayonetta 3 nicht auf der E3 gezeigt wurde. Die Reaktion der Führungskräfte war vielversprechend.

„Es existiert definitiv noch, das kann ich bestätigen“, antwortete Nate Bihldorff, Senior Director Localization. Aber Bill Trinen, Senior Product Marketing Manager von Nintendo of America, hatte noch mehr zu sagen.

„Ich werde sogar noch einen Schritt weiter gehen“, fügte Trinen hinzu, „und sagen, dass es sie nicht nur gibt, sondern auch gut vorankommt.“ Sie sagen weiter, dass sie nichts präsentieren wollen, bis alle das Gefühl haben, dass es fertig ist, aber dass wir in Zukunft für mehr „am Ball bleiben“ sollten.

Bayonetta 3 ist noch in Arbeit

Nun wissen wir, dass der Actiontitel nicht heimlich abgesagt wurde. Ein potenzieller Release-Termin zu Bayonetta 3 ist trotzdem nicht auszumachen. Bereits Anfang des Jahres sagte der Entwickler, dass alles nach Plan läuft. Immerhin wurde das Spiel bereits 2017 (!) angekündigt, also vor 4 Jahren.

Glücklicherweise erging es anderen Nintendo Switch-Spielen auf der E3 2021 anders. So bekam Mario Party Superstars den Release-Termin am 19. Oktober 2021. Metroid Dread erscheint am 8. Oktober 2021 und zu Breath of the Wild „2“ wissen wir zumindest vom Jahr 2022.

Bayonetta 3 befindet sich weiter in Entwicklung und erscheint für die Nintendo Switch.