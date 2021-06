Über den Wolken... muss dieses Spiel wohl grenzenlos sein! Der Nachfolger von The Legend of Zelda: Breath of the Wild wurde auf der E3 2021 gezeigt. - (C) Nintendo - Screenshot: YouTube.com

Es ist schon eine Weile her, seit The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 angekündigt wurde, und Nintendo hat seitdem über das Action-Adventure geschwiegen. Angesichts der unglaublichen Popularität des ersten Spiels ist die Fortsetzung seit Ewigkeiten eines der am meisten erwarteten Spiele von Nintendo. Nach zwei langen Jahren werden die Gebete des Publikums endlich erhört, nachdem das Unternehmen aus Kyoto (Japan) auf der E3 2021 einen neuen Gameplay-Trailer zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 enthüllt hat.

Nicht nur ein neues Metroid-Spiel wurde angekündigt, sondern auch ein erster Gameplay-Eindruck des Nachfolgers von Breath of the Wild (2017) für die Nintendo Switch. Der neue Trailer verrät noch nicht viele neue Story-Details, zeigte aber einige neue Features von Link.

Neue Gameplay-Details dank Trailer zu Breath of the Wild 2

Link wird wieder der spielbare Hauptcharakter sein, und er hat sowohl bekannte als auch neue Waffen verwendet, wie zum Beispiel eine Armkanone, die Flammen abfeuert. Der Trailer zeigt, dass der Sheikah Slate möglicherweise ein Upgrade erhält, da Link ähnlich aussehende Runen auf seinem ganzen Arm hat. Es scheint auch, dass er neue Fähigkeiten erlangen wird. Im Gameplay-Trailer wird gezeigt, wie Link in die Luft schießt und sich durch die feste Oberfläche einer schwimmenden Insel bewegt. Produzent Eiji Aonuma bestätigte später, dass Spieler in der Fortsetzung den Himmel über Hyrule erkunden können.

Es stellt sich heraus, dass das jüngste Leak des Release-Datums von Breath of the Wild 2 richtig war. Es wird nächstes Jahr auf die Nintendo Switch kommen, aber es gibt derzeit kein genaues Datum.

Im E3-2019-Trailer hatte Zelda noch mehr Präsenz. Nach diesem Gameplay-Trailer ist man sich nicht mehr so sicher, welche Rolle die Prinzessin spielen wird. Der neueste Trailer zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 zeigt noch nicht, welche Rolle Zelda in der Fortsetzung spielen wird.

Nintendo hat uns also noch nicht alle Details serviert. Wahrscheinlich werden wir erst mehr in einer Nintendo Direct-Sendung Anfang 2022 sehen. Die Hoffnungen der Fans auf den neuen Zelda-Titel sind hoch. Viele wünschen sich die Rückkehr der alten Dungeons.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 erscheint 2022 für die Nintendo Switch.