E3 2021 – Alle Termine und Uhrzeiten Rund um die digitale Messe

Die E3 2021 ist das größte Event der Videospielindustrie und der Juni stand schon immer ganz im Zeichen dessen. So wird sie auch wieder in diesem Jahr ihre virtuellen Tore öffnen. Da Pandemiebedingt alles digital verläuft und die meisten nicht nach Los Angeles fliegen könnten um das Event zu erleben, kehrt ein Stück Normalität wieder zurück.

Die Verwirrung ist immer sehr groß an welchem Tag welcher Publisher sein Portfolio an Videospielen präsentieren möchte. Doch wir bei DailyGame haben euch nachfolgend ein Liste für die E3 2021 erstellt, in der ihr alle Termine und Uhrzeiten findet. Die Liste wird nachträglich auch weiter aktualisiert, falls neue Details und Uhrzeiten, Seitens der Zuständigen, veröffentlicht werden.

7. Juni – 11. Juni 2021

Netflix Geeked Week – täglich 18:00 Uhr – Exklusive Neuigkeiten rund um Sci-Fi, Fantasy, Comics und Gaming. Auf Twitch und YouTube .

9. Juni 2021

Battlefield 6 Reveal – 16:00 Uhr – Der neuste Ableger des langlebigen Franchise wird endlich enthüllt. Auf Twitch und YouTube .

10. Juni 2021

Summer Game Fest 2021 – 20:00 Uhr – Geoff Keighley präsentiert zahlreiche Neuankündigungen und Weltpremieren aus der Videospielbranche. Auf Twitch und YouTube .

11. Juni 2021

Koch Media – 21:00 Uhr – Koch Media verspricht neue Einblicke und detaillierte Gameplay-Details zu anstehenden IPs. Auf Twitch .

12. Juni 2021

Guerrilla Collective Part 2 – 17:00 Uhr – Der zweite Guerrilla Collective-Stream konzentriert sich erneut hauptsächlich auf Indie-Games. Auf Twitch .

– 17:00 Uhr – Der zweite Guerrilla Collective-Stream konzentriert sich erneut hauptsächlich auf Indie-Games. Auf Twitch . Ubisoft Forward – 20:00 Uhr – Uns erwarten neue Ankündigungen des großen Publishers. Unter anderem sind Titel wie Far Cry 6 oder Rainbow Six Quarantine mit dabei. Auf Ubisoft.com , Twitch und Youtube .

– 20:00 Uhr – Uns erwarten neue Ankündigungen des großen Publishers. Unter anderem sind Titel wie Far Cry 6 oder Rainbow Six Quarantine mit dabei. Auf Ubisoft.com , Twitch und Youtube . Devolver Digital – 22:30 Uhr – Wer diesen Entwickler und Publisher kennt und die Events der vergangenen Jahre gesehen hat weiß, dass uns eine verrückte und bunte Mischung aus Spaß, Blut und Wahnsinn erwartet. Worauf sich Devolver Digital in diesem Jahr fokussiert ist bislang noch unklar. Auf Twitch .

– 22:30 Uhr – Wer diesen Entwickler und Publisher kennt und die Events der vergangenen Jahre gesehen hat weiß, dass uns eine verrückte und bunte Mischung aus Spaß, Blut und Wahnsinn erwartet. Worauf sich Devolver Digital in diesem Jahr fokussiert ist bislang noch unklar. Auf Twitch . Gearbox Entertainment – Die Entwickler der Borderlands-Reihe möchten am 12. Juni ihre eigene Pressekonferenz abhalten. Jedoch ist noch unklar um wie viel Uhr das stattfinden und auf welchen Inhalt wir uns einstellen können. Auf Twitch und YouTube .

13. Juni 2021

Xbox und Bethesda Showcase – 19:00 Uhr – Erstmalig treten die Publisher gemeinsam auf einer Bühne auf. Grund dafür ist die Übernahme von Bethesda. Zu erwarten sind Trailer zu bekannten und neuen Videospielen. Auf Twitch und YouTube .

– 19:00 Uhr – Erstmalig treten die Publisher gemeinsam auf einer Bühne auf. Grund dafür ist die Übernahme von Bethesda. Zu erwarten sind Trailer zu bekannten und neuen Videospielen. Auf Twitch und YouTube . Square Enix – 21:15 Uhr – Viele Spekulationen ranken sich um diese Pressekonferenzen, aber eine Weltpremiere von Eidos Montreal soll definitiv gezeigt werden. Auf Twitch und YouTube .

– 21:15 Uhr – Viele Spekulationen ranken sich um diese Pressekonferenzen, aber eine Weltpremiere von Eidos Montreal soll definitiv gezeigt werden. Auf Twitch und YouTube . PC Gaming Show – Details und Uhrzeit stehen leider noch nicht fest. Auf Twitch und YouTube .

– Details und Uhrzeit stehen leider noch nicht fest. Auf Twitch und YouTube . Future Gaming Show – Ebenfalls noch keine Details und Uhrzeit bekannt. Auf Twitch und YouTube .

– Ebenfalls noch keine Details und Uhrzeit bekannt. Auf Twitch und YouTube . Warner Bros. Games – Auch noch keine Details und Uhrzeit bekannt.

14. Juni 2021

Limited Run Games – 22:00 Uhr – Mit ihrer eigenen Pressekonferenz planen sie mehr 25 Ankündigungen zu den kommende Videospielen zu enthüllen. Auf Twitch .

– 22:00 Uhr – Mit ihrer eigenen Pressekonferenz planen sie mehr 25 Ankündigungen zu den kommende Videospielen zu enthüllen. Auf Twitch . Capcom – Details und Uhrzeiten stehen auch bei Capcom noch nicht fest. Auf Twitch und YouTube .

– Details und Uhrzeiten stehen auch bei Capcom noch nicht fest. Auf Twitch und YouTube . Intellivision – Details und Uhrzeit noch nicht bekannt. Ob es sich hierbei um ihre kommende Amico-Konsole handeln wird ist unklar. Auf Twitch und YouTube .

– Details und Uhrzeit noch nicht bekannt. Ob es sich hierbei um ihre kommende Amico-Konsole handeln wird ist unklar. Auf Twitch und YouTube . Take-Two Interactive – Keine Details oder Uhrzeit bekannt.

– Keine Details oder Uhrzeit bekannt. Mythical Games – Ebenfalls keine Details und Uhrzeit bekannt.

– Ebenfalls keine Details und Uhrzeit bekannt. Freedom Games – Abermals keine Details oder Uhrzeit bekannt.

– Abermals keine Details oder Uhrzeit bekannt. Razer – 0:00 Uhr – Periphere-Hersteller Razer möchte erstmals die Bühne der E3 nutzen um eine eigene Konferenz zu präsentieren. Details dazu sind nicht bekannt.

15. Juni 2021

Nintendo – 18:00 Uhr – Auf klassischer Nintendo-Manier erwartet uns eine Nintendo Direct-Show, bei dem der Fokus auf Videospiele liegt die 2021 veröffentlicht werden sollen. Auf Twitch und YouTube .

– 18:00 Uhr – Auf klassischer Nintendo-Manier erwartet uns eine Nintendo Direct-Show, bei dem der Fokus auf Videospiele liegt die 2021 veröffentlicht werden sollen. Auf Twitch und YouTube . Bandai Namco – Details und Uhrzeit sind noch nicht bekannt, aber Details zu Tales of Arise sind sehr wahrscheinlich. Auf Twitch und YouTube .

– Details und Uhrzeit sind noch nicht bekannt, aber Details zu Tales of Arise sind sehr wahrscheinlich. Auf Twitch und YouTube . E3 2021 Award Show – Nachdem alle E3-Pressekonferenzen abgehalten wurde werden die diesjährigen Highlights bei dieser Show gekürt. Auf Twitch und YouTube .

Abseits von der diesjährigen E3 wird EA erst Ende Juli eine Konferenz abhalten. Hierbei können wir vermutlich auf neue Informationen zu dem kommenden Battlefield-Ableger hoffen. Darüber hinaus wird auch Nacon eine Konferenz abhalten. Nachfolgend mehr dazu:

6. Juli 2021

Nacon – 19:00 Uhr – Mit neuen Informationen zu Vampire: The Masquerade – Swansong, Blood Bowl 3, Steelrising, Der Herr der Ringe: Gollum und Test Drive Unlimited: Solar Crown ist zu rechnen. Auf Twitch und YouTube .

22. Juli 2021