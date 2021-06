Tales of Arise Szenario erklärt den Konflikt zwischen Dahna und Rena

(C) Bandai Namco

Bandai Namco teilte weitere Informationen zum Szenario in Tales of Arise mit. Dies beinhaltete eine detaillierte Übersicht über das Volk von Dahna und Rena und wie Dahnas Welt entstand. Darüber hinaus veröffentlichte Bandai Namco Details zu einigen kleineren Bereichen, die in früheren Trailern gezeigt wurden.

Die Geschichte von Tales of Arise dreht sich um den Konflikt zwischen den Menschen Dahna und Rena. Die Welt von Dahna war einst voller Grün und Natur. Als die Rena-Leute jedoch vor etwa 300 Jahren kamen, änderte sich alles. Jetzt leben die Dahna unter der Herrschaft der Rena, die ihr Land und ihre Kultur zerstört haben.

Die Rena werden als von einem Planeten kommend beschrieben, auf dem „die Götter leben“. Mit ihrer fortschrittlichen Technologie zwangen sie die Dahna zur Kapitulation und regierten nun ihren Planeten. Seit ihrer Besetzung von Dahna wurden auf der ganzen Welt mehrere Mauern gebaut, die die verschiedene von Rena-Repräsentanten regierte Gebiete trennen.

In einigen Teilen Dahnas bildeten sich verschiedene Widerstandsgruppen, die hoffen, die Rena zu bekämpfen und zurückzudrängen. Aufgrund ihres Konflikts mit den Rena werden sie jedoch von einigen Leuten in einem schlechten Licht gesehen.

Tales of Arise wird am 9. September 2021 für das japanische Publikum für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S und PC erscheinen. Die westliche Veröffentlichung wird am 10. September 2021 sein.

Vor kurzem wurde auch ein Trailer veröffentlicht, der einen Ausschnitt der bekannten Mystic Artes zeigt, die nicht nur in den Vorgängern vorhanden waren sondern auch wieder in Tales of Arise zu finden sein werde.