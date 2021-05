Tales of Arise Trailer enthüllt vier Mystic Artes Angriffe

(C) Bandai Namco

Tales of Arise soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden und entwickelt sich zu einer aufregenden neuen Ergänzung der langjährigen Tales-Serie von Bandai Namco, die das Franchise zum ersten Mal auf Systeme der nächsten Generation bringt. Der siebzehnte Mainline-Eintrag zielt derzeit auf einen Veröffentlichungstermin im September ab. Fans können sich jedoch jetzt über einen kurzen Trailer freuen, der vier der aus dem Franchise bekannten Mystic Artes Attacken zeigt.

Für diejenigen, die mit der Tales-Franchise nicht vertraut sind, Mystic Artes sind unglaublich mächtige Spezialangriffe, die Spieler während der Story freischalten können, oft komplett mit einer filmischen Zwischensequenz, die jedes Gruppenmitglied mit seinem speziellen Fähigkeiten hervorhebt.

Der neue Trailer zu Tales of Arise beleuchtet vier dieser Spezialangriffe. Die erste konzentriert sich auf Alphens Mystical Arte, bei der der Charakter sein Schwert entzündet und mit mit seinen Angriffen ein Inferno entfacht. Als nächstes kommt Shionne, wobei sich ihre Mystical Arte auf das magisches Gewehr konzentriert. In ihrer Zwischensequenz schleudert sie Kugeln auf ihren Gegner, während zudem sie einen riesigen blauen Laserstrahl abfeuert.

Die letzten beiden Charaktere im Trailer sind Rinwell und Law. Erstere kann ihr Zauberbuch verwenden, um einen riesigen Wirbelwind herbeizurufen. Dann folgt sie mit vier Blitzstößen, um den letzten Schlag zu versetzen. Law hingegen konzentriert sich hauptsächlich auf seine verstärkten Nahkampffähigkeiten und schlägt den Feind während seiner Zwischensequenz mehrmals, bevor er in die Luft springt, um einen kraftvollen fliegenden Tritt zu liefern. Alle vier Zwischensequenzen scheinen darauf hinzudeuten, dass die kommende Fortsetzung die filmischen Mystical Arte-Angriffe, die zu einem vorherrschenden Teil früherer Tales-Spiele geworden sind, nicht abschwächen wird.

Tales of Arise soll am 10. September für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Das Spiel sowie diverse zusätzliche Editions, wie eine Collectors Edition, können bereits vorbestellt werden.