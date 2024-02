Update 1.02 für Tekken 8 veröffentlicht

Bandai Namco hat vor Kurzem ein Update für Tekken 8 veröffentlicht. Das Update bringt eine große Charakteranpassungsfunktion sowie zahlreiche Balancekorrekturen mit sich. Tekken 8 war seit seiner Veröffentlichung ein großer Erfolg für den Entwickler. Das Spiel greift die besten Teile des Kampfspiel-Genres auf und innoviert. Die Updates zeigen, dass Bandai Namco daran arbeitet, die Spielerfahrung so gut wie möglich zu gestalten.

Der Titel ist der neueste Teil der beliebten Kampfspielserie. Das Spiel wurde im Januar 2024 veröffentlicht und erhielt sowohl von Kritikern als auch von Fans viel Lob. Es gilt als eine echte Weiterentwicklung des Genres und ist leicht zu erlernen und zu spielen, aber definitiv eine Herausforderung, was seine befriedigende Tiefe beweist.

Das neue Tekken-8-Update enthält den kürzlich angekündigten Tekken Shop. Dieser war wegen der Einführung von Mikrotransaktionen umstritten und erntete viel Kritik. Im Shop sind Elemente aus alten Charakterkostümen, Avatar-Skins und neue Gegenstände wie die UT-Kollaborations-Shirts der Bekleidungsmarke Uniqlo erhältlich. Diese feiern das 30-jährige Jubiläum des Spiels. Im Tekken-Shop sind sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Gegenstände erhältlich. Für letztere müssen die Spieler Tekken-Münzen kaufen.

Patch v1.02.01 is now available on all platforms and servers are back online 🥊

With this update comes the TEKKEN SHOP, free in-game UT x TEKKEN collaboration customization items, balance adjustements & more!

Full patch notes here 🤜 https://t.co/H7iTfoCby1 pic.twitter.com/VvNDjAM1Wj

— TEKKEN (@TEKKEN) February 29, 2024