Tekken 8: Entwickler möchten Rage Quitting bestrafen

Bandai Namco plant, Spieler zu sperren, die Spiele absichtlich verlassen. Das Spiel bietet zahlreiche neue Features wie Mechaniken und Charaktere, ist jedoch nicht vor Problemen gefeit. Obwohl Tekken 8 ein großer Erfolg ist, häufen sich die Beschwerden über Spieler, die Matches verlassen, um den Fortschritt auf dem Weg zum nächsten Rang nicht zu verlieren. Rage Quitter sind ein großes Ärgernis für Nutzer des Titels. Bandai Namco hat kürzlich seine Pläne enthüllt, wie man gegen diejenigen vorgehen will, die Spiele absichtlich auf diesen Weg stören.

Der Entwickler plant, Spieler zu bannen, die durch Rage Quitting ein Match frühzeitig und beabsichtigt verlassen. Während der Tekken-Talk-Live-Sendung erklärten der Tekken-8-Direktor Katsuhiro Harada und der Producer Michael Murray, dass es trotz des Wunsches schwierig ist, da jedes Land seinen eigenen Rechtsschutz hat. Das Entwicklungsteam geht daher besonders vorsichtig mit diesen Spielern um. Harada und Murray bestätigten, dass sie an einer Möglichkeit arbeiten, diese Leute aus dem Spielservice zu entfernen, bevor sie gesperrt werden. Sie sind der Meinung, dass diese Funktion in Tekken 8 unbedingt enthalten sein muss.

Bandai Namco möchte Rage Quitter in Tekken 8 zukünftig sanktionieren

Es gibt bisher keine offiziellen Informationen darüber, wann Bandai Namco damit beginnen wird, Rage Quitter innerhalb des Spiels zu sperren. Harada bestätigte jedoch, dass nicht jeder Nutzer ein Match beabsichtigt verlässt. Dies kann zum Beispiel aufgrund von Verbindungsproblemen oder Vergleichbarem passieren. Murray fügte hinzu, dass es Pläne gibt, Rage Quitter aus Tekken 8 zu verbannen. Spieler werden jedoch “nicht nur einmal gebannt”, wenn sie ein Match frühzeitig verlassen. Die Entwickler des Spiels haben bestätigt, dass sie die Anzeige der Verbindungsabbrüche auf dem Profil jedes Spielers aktualisieren und genauer gestalten werden. In der Sendung über die Inhalte nach dem Start von Tekken 8 wurde auch darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass die Spieler weiterhin Rage Quitting melden, denn je mehr gemeldet werden, desto höher werden sie auf der Liste stehen.

In der Tekken-Talk Live-Sendung wurden neben Neuigkeiten über Maßnahmen zur Bekämpfung von Toxizität in der Community auch die weiteren Pläne für Tekken 8 nach der Markteinführung vorgestellt. Das Entwicklerteam präsentierte neue Outfits für Jin Kazama, Ling Xiaoyu, Jun Kazama und Kazuya Mishima, die auf den Auftritten der Kämpfer in anderen Spielen der Serie basieren. Die Sendung zeigte das Hauptmenü mit Eddy Gordo, dem ersten DLC-Charakter von Tekken 8. Es wurde erwähnt, dass die DLC-Kämpfer Story-Erweiterungen erhalten werden, die erklären, wie sie in das Spieluniversum passen.

Worum geht es in Tekken 8?

Tekken 8 ist ein 3D-Kampfspiel, das am 26. Januar 2024 für PC, PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht wurde. Es ist der neueste Teil der legendären Tekken-Reihe, die die Saga der Mishima- und Kazama-Blutlinien und ihre Kämpfe zwischen Vater und Sohn fortsetzt. Tekken 8 bietet 32 neu gestaltete, Charaktere, ein brandneues „Heat“-System, das aggressive Taktiken belohnt, und eine Vielzahl von Einzel- und Mehrspielermodi, darunter Arcade Quest und einige Anpassungsoptionen.