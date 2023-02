Final Fantasy 16: Produzent spricht über den PC-Release-Termin

Für Final Fantasy 16 hat sich PlayStation eine 6-monatige Exklusivitätsfrist gesichert. Eine PC-Version kommt deswegen trotzdem nicht gleich danach!

Final Fantasy 16 wird mehr Action-Rollenspiel sein, als andere Ableger des Franchises zuvor. - (C) Square Enix - via YouTube

Final Fantasy 16 Fakten

Naoki Yoshida, Produzent von Final Fantasy 16, sagte, dass er gerne eine PC-Veröffentlichung des Rollenspiels sehen würde, die “irgendwann” veröffentlicht wird. Damit ist ausgeschlossen, dass die PC-Version von FF16 noch dieses Jahr erscheinen wird.

Wann wird Final Fantasy 16 für Windows PC veröffentlicht? Nicht 2023. So viel ist schon einmal sicher. Das Spiel erscheint am 22. Juni 2023 für die Sony PlayStation 5. Square Enix hat einen Exklusivdeal mit PlayStation ausgehandelt, der mindestens 6 Monate bestehen muss. Also wäre es rechnerisch möglich, dass Ende Dezember 2023 die PC-Version des Spiels erscheint. Doch dem ist nicht so.

Laut Yoshida bedeutet eine sechsmonatige Exklusivitätsfrist jedoch nicht, dass das Spiel ein halbes Jahr nach PS5 auf den PC kommt: “Zunächst einmal ist es wahr, dass FINAL FANTASY XVI für sechs Monate exklusiv auf der PS5-Plattform verfügbar ist. Dass die PC-Version in einem halben Jahr erscheint, ist allerdings eine ganz andere Geschichte. Ich werde es klarstellen, aber die PC-Version wird nicht in einem halben Jahr herauskommen“, wie er gegenüber dem japanischen PlayStation-Blog sagte.

Final Fantasy 16: PC-Release in weiter Ferne?

Der Produzent wird deutlicher, indem er sagt: “Das liegt daran, dass wir viel Zeit und Geld in die Optimierung der PS5-Plattform investiert haben, um das beste Spielerlebnis zu bieten. Natürlich würde ich gerne irgendwann eine PC-Version herausbringen, damit jeder möglichst viele Spiele spielen kann.”

Die Zeitspanne sei einfach unmöglich: “Aber selbst wenn wir nach dem Erscheinen der PS5-Version mit der Optimierung der PC-Version beginnen, werden wir sie nicht in einem halben Jahr optimieren können, also wird sie nicht in einem kurzen Zeitraum von einem halben Jahr herauskommen. Ich würde es gerne irgendwann veröffentlichen, und ich denke, das werde ich, aber ich bin noch nicht in dem Stadium, in dem ich sagen kann, wann.”

Yoshida würde eine überhastete PC-Version nicht kaufen wollen

“Ich werde die PS5-Version nicht kaufen, wenn die PC-Version in einem halben Jahr veröffentlicht wird”, so Yoshida weiter.

Zumindest könnte die Entwicklung von Final Fantasy 16 für Windows PC kurz nach Release für die PlayStation 5 beginnen. Während Final Fantasy 15 und Final Fantasy 7 Remake kurz vor Release Verzögerungen erlitten, ist Yoshida zuversichtlich, dass sich die Geschichte nicht wiederholen wird.

Conclusio: Rechnet also nicht damit, dass wir Final Fantasy 16 vor 2024 auf dem PC spielen werden. Eine realistische Einschätzung ist wohl eher das zweite Quartal 2024.