Final Fantasy 16: Jetzt auch auf Xbox

Square Enix hat Final Fantasy 16 nun auch für Xbox Series X|S veröffentlicht. Der Titel steht digital im Microsoft Store zur Verfügung – samt der bereits bekannten PC-Version. Für Unentschlossene gibt es zudem eine kostenlose Demo, deren Spielfortschritt in die Vollversion übertragen werden kann.

Bereits 2023 erschien Final Fantasy 16 für die PlayStation 5, im Folgejahr folgte die Veröffentlichung für PC über Steam und den Epic Games Store. Nun dürfen auch Xbox-Spieler in das düstere Fantasy-Epos eintauchen – inklusive aller bisher veröffentlichten Zusatzinhalte.

Werbung

Complete Edition mit DLCs und Cross-Save-Funktion

Auf Xbox erscheint das Rollenspiel als Final Fantasy 16 Complete Edition, die sowohl das Hauptspiel als auch die beiden Erweiterungen Echoes of the Fallen und The Rising Tide enthält. Alternativ lassen sich die Inhalte auch separat erwerben – etwa im Rahmen des Expansion Pass.

Ein Highlight ist die Unterstützung von Xbox Play Anywhere: Spieler können Final Fantasy 16 plattformübergreifend auf Konsole, PC oder in der Cloud spielen – inklusive übertragbarer Speicherstände. Damit lässt sich Clives Reise nahtlos auf dem Gerät der Wahl fortsetzen.

Wer sich das Spiel zulegt, erhält obendrein eine Reihe exklusiver Bonusobjekte: darunter das Blutschwert, das Braveheart-Schwert, die Brave Blade, Cait Siths Glücksbringer sowie die Orchestrion-Melodie „Sixteen Bells“.

Demo verfügbar – Einstieg ins Abenteuer leicht gemacht

Die Xbox-Demo bietet einen idealen Einstieg in das Action-RPG: Sie deckt die ersten Stunden von Clives Geschichte ab und ermöglicht es, sich mit dem Kampfsystem, der Welt und dem dramatischen Ton des Spiels vertraut zu machen. Wer sich anschließend für die Vollversion entscheidet, kann den Spielstand direkt übernehmen.

Square Enix liefert damit eine komfortable Möglichkeit, Final Fantasy 16 vor dem Kauf zu testen – und gleichzeitig neue Spieler in das Eikon-verseuchte Valisthea zu entführen. Im übrigen wurde auch endlich Final Fantasy 7 Remake Intergrade endlich für die Xbox angekündigt, welche dann diesen Winter auf der Konsole erscheinen soll.