Final Fantasy 7 Remake Intergrade erscheint im Winter für Xbox

Gute Nachrichten für Xbox-Spieler: Final Fantasy 7 Remake Intergrade erscheint im Winter 2025 erstmals für Xbox Series X|S. Das hat Square Enix im Rahmen einer offiziellen Ankündigung bestätigt. Gleichzeitig werden auch die PC-Versionen über den Microsoft Store erhältlich sein.

Ursprünglich erschien das Remake 2020 exklusiv für die PlayStation 4, gefolgt von der erweiterten Intergrade-Fassung für PS5 im Juni 2021. PC-Spieler kamen im Dezember 2021 (Epic Games Store) und im Juni 2022 (Steam) in den Genuss der überarbeiteten Version. Mit dem kommenden Xbox-Release erreicht das mehrfach ausgezeichnete Rollenspiel nun eine noch größere Zielgruppe – darunter viele, die das Remake bisher nicht erleben konnten.

Was steckt in Final Fantasy 7 Remake Intergrade?

Bei Intergrade handelt es sich um die erweiterte Edition des ersten Teils des groß angelegten Final Fantasy 7-Remake-Projekts. Neben technischen Verbesserungen wie aufpolierter Grafik und kürzeren Ladezeiten bietet die Neuauflage auch eine zusätzliche Story-Episode rund um die Ninja-Kämpferin Yuffie, die zeitgleich zur Hauptgeschichte spielt.

Spieler schlüpfen erneut in die Rolle des Ex-SOLDATs Cloud Strife und erleben die Ereignisse in der dystopischen Metropole Midgar völlig neu interpretiert – mit modernen Gameplay-Mechaniken, überarbeiteten Charaktermodellen und filmreifer Inszenierung. Die Geschichte gipfelt in einer dramatischen Flucht, die den Auftakt für Final Fantasy 7 Rebirth bildet – den zweiten Teil der Remake-Reihe.

Square Enix hebt hervor, dass weltweit bereits über sieben Millionen Einheiten des Spiels verkauft wurden. Die Xbox-Version sei ein bedeutender Schritt, um neue Fans zu erreichen und die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Da der erste Teil des Remakes nun auf die Xbox kommt, dürfte sicherlich in Zukunft auch eine Ankündigungen kommen, in welcher der zweite Teil Final Fantasy 7 Rebirth angekündigt wird. Wer bis dahin nicht warten kann, kann ja mal einen Blick in Final Fantasy 16 werfen. Der aktuellste Titel der Hauptreihe wurde nämlich heute für Xbox veröffentlicht und kann dank einer Demo auch erstmal ausgetestet werden.