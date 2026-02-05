Final Fantasy 7 Rebirth für Nintendo Switch 2: Insider bestätigt Release-Pläne

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Wahrscheinlich! - Es gibt deutliche Anzeichen, die für die Echtheit sprechen.

Hast du dich auch schon einmal gefragt, wie es wäre, die epische Reise von Cloud, Tifa und Aerith nicht nur auf der heimischen Couch, sondern überallhin mitnehmen zu können? Bisher blieb dieser Wunsch für viele Nintendo-Fans ein unerfüllter Traum, da die technische Last des Meisterwerks schlicht zu groß für die alte Hardware war. Doch mit der Veröffentlichung der neuen Nintendo-Konsole ändert sich alles. Die Gerüchteküche brodelt heißer denn je und es sieht ganz danach aus, als würde das Unmögliche endlich wahr werden: Final Fantasy 7 Rebirth steht offenbar kurz vor dem Sprung auf die Nintendo Switch 2.

Square Enix öffnet die Tore

Es ist kein Geheimnis, dass Square Enix in der Vergangenheit eine sehr enge Bindung zu Sony pflegte. Exklusivität war lange Zeit das Schlagwort, wenn es um die großen Rollenspiel-Projekte des japanischen Studios ging. Doch die Zeiten ändern sich und mit ihnen die Art und Weise, wie wir unsere liebsten Geschichten erleben. In den letzten Monaten hat das Unternehmen eine deutliche Kehrtwende vollzogen. Wie wir bereits wissen, setzt Square Enix verstärkt auf eine Multiplattform-Strategie, um die eigenen Blockbuster einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Diese Neuausrichtung kommt nicht von ungefähr. Die Erwartungen an die Verkaufszahlen sind hoch und der Erfolg der neuen Nintendo-Hardware bietet eine Chance, die sich kaum ein Publisher entgehen lassen kann. Für dich bedeutet das: Die Wahrscheinlichkeit, dass die gesamte Remake-Trilogie ihren Weg auf die Switch 2 findet, ist so hoch wie nie zuvor. Es geht nicht mehr um das „Ob“, sondern nur noch um das „Wann“.

Die Technik macht den Unterschied

Viele haben bezweifelt, dass ein Spiel von der optischen Wucht eines Final Fantasy 7 Rebirth jemals flüssig auf einer Nintendo-Konsole laufen könnte. Doch wer die aktuelle Leistungsfähigkeit der Switch 2 bereits selbst erlebt hat, weiß, dass diese Zweifel unbegründet sind. Dank moderner Upscaling-Technologien und deutlich mehr Arbeitsspeicher rückt die grafische Pracht der PS5-Fassung in greifbare Nähe – und das im Handheld-Modus.

