Final Fantasy VII Remake Part 3 könnte früher kommen als gedacht

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei Final Fantasy VII Remake Part 3 verdichten sich die Hinweise, dass das große Finale womöglich nicht mehr allzu weit entfernt ist. Auslöser ist ein neues Interview von Nintendo Life mit Regisseur Naoki Hamaguchi. Darin sagt er, dass das Team die aktuelle Release-Dynamik rund um die Nintendo Switch 2- und Xbox Series X/S-Versionen von Remake und Rebirth nutzen wolle, um die Erfahrungen „ohne Lücken“ von Remake über Rebirth bis zum dritten Teil zu verbinden. Das ist noch keine konkrete Release-Ankündigung, aber ein ungewöhnlich deutliches Signal.

Besonders spannend ist die Formulierung deshalb, weil Hamaguchi nicht nur allgemein über die Zukunft spricht, sondern konkret den Wunsch betont, den Abstand zwischen den Spielen diesmal klein zu halten. Nintendo Life zitiert ihn mit dem Hinweis, dass man die „Kadenz und Moment“ nutzen wolle, um die Trilogie zusammenhängend zu halten. Das klingt nicht so, als würde Part 3 erst in 3 Jahren kommen.

Die 40 Durchläufe sagen mehr als jede PR-Floskel

Noch interessanter wird die Sache durch eine zweite Aussage aus demselben Interview-Komplex. Hamaguchi hat bereits „über 40 vollständige Durchläufe“ des dritten Spiels abgeschlossen. Das bedeutet natürlich nicht automatisch, dass der Titel kurz vor dem Release steht. Aber es deutet sehr stark darauf hin, dass das Spiel intern längst in einem Zustand ist, in dem komplette Runs möglich und für Balancing, QA und Feinschliff sinnvoll sind. Bereits im Januar wurde „mitgeteilt“, dass der Titel vollständig spielbar sei.

Wichtig ist die Einordnung: Ein voll spielbarer Build ist nicht gleichbedeutend mit einem unmittelbar bevorstehenden Marktstart. Große Spiele können sehr lange in einer Polishing- und Optimierungsphase hängen. Beispiele gibt es dafür genug. Trotzdem wäre eine so hohe Zahl an kompletten Testdurchläufen kaum die Sprache eines Projekts, das erst halb fertig ist. Die vorsichtigste Aussage wäre also: Teil 3 ist intern bereits weit fortgeschritten. Diese Schlussfolgerung stützt sich auf Hamaguchis Aussagen, ist aber keine offizielle Aussage von Square Enix zum Entwicklungsstatus.

Passt ein Release 2027 wirklich ins Bild?

Rein zeitlich wäre ein Release 2027 alles andere als abwegig. Das ursprüngliche Final Fantasy VII erschien am 31. Januar 1997 in Japan, das 30-jährige Jubiläum fällt also auf den 31. Januar 2027. Square Enix hat dieses Datum zwar nicht als Bühne für Teil 3 bestätigt, aber das Jubiläum liegt so offensichtlich auf dem Tisch, dass die Spekulationen fast automatisch in diese Richtung gehen. Und mit einem Release im Oktober/November würde ich sowieso nicht rechnen, da hier alles auf GTA 6 eingestimmt wird.

Dazu kommt das Muster der bisherigen Trilogie: Final Fantasy VII Remake erschien im April 2020, Rebirth im Februar 2024. Beide Hauptteile kamen also relativ früh im Jahr. Wenn Square Enix dieses Timing beibehält und gleichzeitig die aktuelle Port-Welle nutzen will, würde ein Releasefenster Anfang 2027 auffällig gut passen. Das bleibt Spekulation, aber es ist eine Spekulation, die sich aus Rhythmus, Jubiläum und Hamaguchis neuer Wortwahl nachvollziehbar ergibt. Ich würde es feiern, wenn es wirklich so kommen wird.

Trotz aller positiven Signale gilt weiterhin: Final Fantasy VII Remake Part 3 hat noch keinen fixen Release-Termin. Es gibt bislang keine offizielle Datumsbestätigung von Square Enix und auch keinen aktuellen Trailer, der ein konkretes Zeitfenster nennt. Alles, was man im Moment seriös sagen kann, ist, dass Naoki Hamaguchi deutlich optimistischer klingt als bei vielen anderen Großproduktionen in dieser Phase.

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