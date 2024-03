Embracer Group: Gearbox steht kurz vor dem Verkauf! [UPDATE]

Es tut sich etwas bei der angeschlagenen Embracer Group. So soll Saber Interactive sich losspalten, nachdem private Investoren aushelfen. Auf der anderen Seite Gearbox Entertainment. Berichten zufolge teilte CEO Randy Pitchford den Mitarbeitern diese Woche in einem Rathaus mit, dass das Studio eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen habe.

Demnach werden wir bald mehr dazu erfahren. Zu bisherigen Anfragen äußerte sich Gearbox Entertainment bzw. CEO Randy Pitchford nicht.

Ursprünglicher Artikel vom 12. September 2023:

Embracer Group: Wird Borderlands-Entwickler Gearbox wieder verkauft?

Die Embracer Group, die in den letzten Jahren zahlreiche Spielestudios und Marken erworben hat, darunter Gearbox Entertainment, den Entwickler der beliebten Borderlands-Reihe, erwägt offenbar den Verkauf von Gearbox Entertainment. Dies kommt nur zwei Jahre nachdem Embracer Group Gearbox für satte 1,3 Milliarden US-Dollar erworben hat.

Laut Reuters hat Embracer von anderen Unternehmen gehört, die an einer Übernahme von Gearbox interessiert sind, und erwägt nun diese Angebote. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass noch nichts offiziell bestätigt ist, und ein möglicher Deal noch in weiter Ferne liegt. Angesichts der jüngsten Veränderungen in der Embracer Group wäre es jedoch nicht überraschend, wenn ein solcher Deal tatsächlich zustande käme.

Gearbox: Neuer Eigentümer oder Abspaltung?

Bloomberg berichtete auch, dass Gearbox derzeit die Idee einer “Abspaltung und Unabhängigkeit” prüft. Auch dies scheint sich noch in einem sehr frühen Stadium zu befinden, und konkrete Details stehen noch aus. Es könnte also einige Zeit dauern, bis eine endgültige Entscheidung getroffen wird.

Was hat Gearbox Entertainment in letzter Zeit entwickelt? Nun, das Unternehmen hat kürzlich Remnant 2 von Gunfire Games veröffentlicht, das sich gut entwickelt hat. Außerdem arbeitet das Team an Spielen wie Hyper Light Breaker in Zusammenarbeit mit Heart Machine und Homeworld 3 mit Blackbird Interactive. Gearbox hat auch Tiny Tina’s Wonderlands und New Tales from the Borderlands veröffentlicht.

Was ist mit Borderlands 4?

Was die Zukunft betrifft, gibt es Gerüchte über Borderlands 4, aber es wurden noch keine offiziellen Details bekannt gegeben. Das Borderlands-Franchise wird nächstes Jahr eine Verfilmung erhalten, was möglicherweise eine Gelegenheit sein könnte, Neuigkeiten über das nächste Spiel der Serie zu erfahren. Es gibt auch eine “interaktive Streaming-Serie” namens “Borderlands EchoVision Live”, deren Veröffentlichungsdatum noch aussteht.

Ob dieser mögliche Verkauf tatsächlich stattfindet oder ob Gearbox sich für die Unabhängigkeit entscheidet, wird die Zukunft zeigen. Die Veränderungen könnten für das Entwicklerteam bedeutsam sein, aber im Moment bleibt alles noch in der Schwebe.