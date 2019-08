Share on Facebook

Noch ist Borderlands 3 nicht am Markt, die Trilogie schließt sich. Oder doch nicht? Das Team hinter Borderlands 3 scheint den Ansatz zu verfolgen, dass die Serie nach dem dritten Eintrag fortgesetzt wird. Ein Borderlands 4 ist also mehr als drin.



Im Gespräch mit DualShockers sprachen die Hauptautoren Danny Homan und Sam Winkler offen über die Zukunft des Franchise. Beide sagen, dass sie sehr stolz auf Borderlands 3 sind und sehen es als Ende vieler Themen an, die sich seit Beginn durch die Serie ziehen, aber dass „in Borderlands immer Platz für (noch) mehr Geschichte ist“. Sie sagen, dass sie das Ganze eher eine fortlaufende „Saga“ sehen, mit zusammenhängenden Geschichten als eine eng geschriebene Trilogie.

Borderlands 3 wird am 13. September für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht. Für Borderlands 4 sollten wir uns nicht all zu schnell Hoffnungen machen.