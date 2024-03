GTA-Publisher kauft Borderlands-Entwickler für 460 Mio. US-Dollar

Bereits seit Monaten haben wir darüber berichtet, jetzt ist es unter Dach und Fach: Gearbox Entertainment, Entwickler von Borderlands und Co, wird an Take-Two Interactive verkauft.

Mit einem Deal im Wert von 460 Millionen US-Dollar geht Gearbox nun vollständig in den Besitz von Take-Two über. Für Fans der Borderlands-Serie und anderen Titeln wie Tiny Tina’s Wonderlands, Duke Nukem und mehr bedeutet dies eine neue Ära.

Gearbox-CEO Randy Pitchford betonte die Bedeutung dieser Entscheidung für das Unternehmen und verspricht den Fans weiterhin erstklassige Spielerlebnisse.

Take-Two kauft Gearbox: Was bekommt der GTA-Publisher für sein Geld?

Diese Akquisition bringt Take-Two die Rechte an beliebten Franchises wie Borderlands und Tiny Tina’s Wonderlands sowie an Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms und Duke Nukem. Es ist ein großer Schritt für das Unternehmen und die Branche insgesamt.

Das Interesse an Gearbox war bereits seit einiger Zeit im Gespräch. Erst im September erwog Embracer den Verkauf von Gearbox, und nun ist der Deal mit Take-Two abgeschlossen. Embracer nutzt diesen Verkauf, um sich neu zu strukturieren und das Geschäftsrisiko zu senken. CEO Lars Wingefors betont die Vorteile dieser Transaktion für beide Unternehmen und ist zuversichtlich, dass Gearbox in seinem neuen Zuhause bei Take-Two weiterhin erfolgreich sein wird.

Für Fans von Gearbox-Spielen verspricht dieser Schritt eine aufregende Zukunft voller Innovation und spannender Spiele. Wir können gespannt sein, was die Zukunft für Borderlands und andere Franchises bereithält.