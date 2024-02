Homeworld 3: Release-Termin abermals verschoben

Eigentlich erwarteten wir Homeworld 3 für 2022, danach folgte eine Verschiebung auf die erste Jahreshälfte 2023. Auch dieses Zeitfenster war anscheinend sehr vage, es wurde auf Februar 2024 verschoben. Dann geringfügig auf März 2024. Nun gibt es eine weitere Ankündigung der Entwickler: Release-Verschiebung auf Mai 2024.

“Es war unglaublich zu sehen, wie Sie Ihre Erfahrungen teilen, Strategien austauschen und diskutieren und uns ständig Feedback geben”, so Blackbird und Gearbox. “Wir haben das Spiel zum ersten Mal in großem Maßstab gespielt, was immer ein ebenso spannender wie nervenaufreibender Moment ist. Wir haben kürzlich auch eine engagierte Gruppe von Spielern außerhalb unserer Organisationen zusammengestellt, um das komplette Spiel durchzuspielen. Dies führte zu zusätzlichen Erkenntnissen und Perspektiven, die einfließen werden, um Homeworld 3 zum bestmöglichen Erlebnis zu machen.”

Warum wurde Homeworld 3 abermals verschoben?

Die Entwickler erklären: “Nach sorgfältiger Analyse des Feedbacks haben wir beschlossen, die weltweite Veröffentlichung von Homeworld 3 auf den 13. Mai zu verschieben und den frühen Zugriff auf den 10. Mai festzulegen, um sicherzustellen, dass wir die letzten notwendigen Optimierungen vornehmen, um die Qualität zu liefern, die wir benötigen.”

“Zu sagen, dass Sie als Spielergemeinschaft geduldig auf diese nächste Folge gewartet haben, wäre eine Untertreibung, und dafür sind wir zutiefst dankbar. Wir werden Sie weiterhin über unsere Fortschritte auf dem Laufenden halten”, so Blackbird abschließend.

Ursprünglicher Artikel vom 29. Mai 2023:

Fans von Homeworld 3 müssen sich weiterhin gedulden, da die Veröffentlichung des lang erwarteten Weltraum-Strategiespiels erneut verschoben wurde. Ursprünglich war geplant, das Spiel im vergangenen Jahr herauszubringen, bevor es auf die erste Hälfte des Jahres 2023 verschoben wurde. Nun wurde der Release-Zeitraum von Homeworld 3 auf Februar 2024 verschoben.

Die Entwickler von Blackbird Interactive und der Herausgeber Gearbox Publishing haben diese Entscheidung getroffen, um sicherzustellen, dass Homeworld 3 den hohen Standards seiner Vorgänger gerecht wird und das unglaubliche Erbe der Serie würdig wird. Sie betonen, dass ihr vorrangiges Ziel darin besteht, den Fans ein Homeworld-Erlebnis zu bieten, das ihren Erwartungen entspricht.

Homeworld 3: Release neuerlich verschoben

“Wir möchten ein Homeworld 3 schaffen, das das Vermächtnis der Serie ehrt und den Spielern ein beeindruckendes Spielerlebnis bietet”, erklärten die Entwickler via Twitter. “Um diese Vision vollständig zu verwirklichen, benötigen wir jedoch mehr Zeit, um das Spiel zu verfeinern und zu optimieren.”

Die Leidenschaft und das Engagement der Fans für das Spiel werden von den Entwicklern sehr geschätzt. Sie versichern den Fans, dass sie hart daran arbeiten, Homeworld 3 so schnell wie möglich zugänglich zu machen.

Was erwartet Spieler in Homeworld 3?

Homeworld 3 ist ein 3D-Echtzeit-Strategiespiel, das im Weltraum angesiedelt ist und mehrere Generationen nach den Ereignissen von Homeworld 2 spielt, das im Jahr 2003 veröffentlicht wurde. Die Ankündigung des Spiels fand im August 2019 auf der PAX West statt, anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Franchise. Rob Cunningham, CEO von Blackbird, beschrieb Homeworld 3 damals als das ultimative Weltraumkampferlebnis. Er versprach, dass das Spiel die Stimmung und den Ton der Homeworld-Serie einfangen und auf beeindruckende Weise präsentieren werde. Die Spieler können sich auf eine erweiterte Geschichte freuen, die sowohl bestehende als auch neue Fans begeistern wird.

Während die Verzögerung der Veröffentlichung von Homeworld 3 sicherlich eine Enttäuschung für die Fans darstellt, ist es wichtig zu betonen, dass diese Entscheidung getroffen wurde, um die Qualität des Spiels zu gewährleisten.

Homeworld 3 soll seinen Release im Februar 2024 haben. Es erscheint für Windows PC.