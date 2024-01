PS5-Spiele 2024: Release-Liste für PlayStation 5 Games

Mit 50 Millionen verkauften PS5-Konsolen (bis Weihnachten 2023) hat sich die Spielerbasis der PlayStation 5 ordentlich erhöht. Im Vergleich zur Vorgänger-Konsole, der PS4, bietet die aktuelle Konsolen-Generation von Sony zahlreiche Verbesserungen, wie schnellere Ladezeiten dank SSD und verbesserte Steuerung wegen des DualSense-Controllers. Die Konsole ist aber nur so gut, wie die Spiele, die es dafür gibt. Zeit einen Blick auf die Release-Liste der PS5 Spiele 2024 zu werfen!

Zur Zeit gibt es bereits einige Highlights für die PlayStation 5. Zu den besten Games, die man quasi haben “muss” zählen Baldur’s Gate 3, The Last of Us: Part I oder Horizon: Forbidden West. Doch die Auswahl wird dieses Jahr noch größer. Wir haben dir eine Release-Liste mit sämtlichen bekannten Terminen zusammengestellt und die Highlights gesondert präsentiert.

Kommende PS5 Spiele 2024

Diese Games erscheinen im Januar für die PlayStation 5

Prince of Persia: The Lost Crown

PS5-Release: 18. Januar 2024

Genre: Adventure

Entwickler: Ubisoft Montpellier

Prince of Persia: The Lost Crown stellt das bevorstehende Action-Adventure-Plattformspiel von Ubisoft dar. Als neues Hauptspiel der Prince of Persia-Reihe markiert es den ersten großen Titel seit “Prince of Persia: The Forgotten Sands” aus dem Jahr 2010. Ubisoft entwickelt und veröffentlicht dieses Spiel, das darauf abzielt, die beliebte Reihe mit neuen Abenteuern und modernen Spielerfahrungen fortzusetzen.

The Last of Us Part II: Remastered

PS5-Release: 19. Januar 2024

Genre: Survival-Adventure

Entwickler: Naughty Dog

The Last of Us Part II kommt endlich für die PS5, das eine düstere und tiefgreifende Geschichte in einer postapokalyptischen Welt erzählt. Das Spiel setzt die Reise von Ellie fort, während sie sich durch gefährliche Gebiete bewegt, um Rache zu nehmen und sich mit den moralischen Konsequenzen ihrer Handlungen auseinanderzusetzen. Mit eindrucksvoller Grafik, intensiver Erzählung und komplexen Charakteren bietet das Spiel eine emotionale Achterbahnfahrt für die Spieler.

Tekken 8

PS5-Release: 25. Januar 2024

Genre: Beat’em Up (Kampfspiel)

Entwickler: Bandai Namco Studios

Tekken 8 ist ein bevorstehendes Kampfspiel, das in Kooperation von Bandai Namco Studios und Arika entsteht und von Bandai Namco Entertainment herausgebracht wird. Als der achte Haupttitel und der insgesamt zehnte Teil der Tekken-Serie präsentiert das Spiel eine Fortsetzung der packenden Kämpfe und Charaktere, die Fans der Serie lieben gelernt haben.

Weitere PS5 Spiele im Januar 2024

War Hospital – 11. Januar

Toy Trains – 16. Januar

Howl – 23. Januar

Touhou Luna Nights – 25. Januar

Like a Dragon: Infinite Wealth – 26. Januar

Dark Light – 30. Januar

Rugby 24 – 30. Januar

Speed Crew – 31. Januar

Diese Games erscheinen im Februar für die PlayStation 5

Suicide Squad: Kill the Justice League

PS5-Release: 02. Februar 2024

Genre: Adventure

Entwickler: Rocksteady Studios

Suicide Squad: Kill the Justice League findet im bereits etablierten Universum der Batman: Arkham-Serie statt und setzt die Handlung Monate nach den Ereignissen von Batman: Arkham Knight fort. Unter der Leitung von Amanda Waller formiert sich eine Task Force namens Suicide Squad, zusammengesetzt aus Insassen des Arkham Asylums wie Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot und King Shark, für eine geheime Mission in Metropolis.

Persona 3 Reload

PS5-Release: 02. Februar 2024

Genre: RPG, Strategie

Entwickler Atlus, SEGA

Persona 3 Reload ist eine Neuauflage, die den RPG-Klassiker in die Moderne überführt, um Spieler mit fesselndem Gameplay und zeitgemäßer Grafik zu begeistern. Tauche in die Haut eines Austauschschülers, der plötzlich in ein unvorhergesehenes Schicksal katapultiert wird, als er die geheimnisvolle Stunde zwischen zwei Tagen betritt. Entdecke eine erstaunliche Macht und erforsche die Geheimnisse der Dark Hour, kämpfe für deine Freunde und hinterlasse einen unauslöschlichen Eindruck in ihren Erinnerungen.

Skull and Bones

PS5-Release: 16. Februar 2024

Genre: Adventure

Entwickler: Ubisoft Singapur

Skull and Bones hat gefühlt wohl mehr Release-Verschiebungen als jedes andere Videospiel erhalten.

Final Fantasy 7 Rebirth

PS5-Release: 29. Februar 2024

Genre: RPG

Entwickler: Square Enix

Final Fantasy 7 Rebirth ist das zweite Kapitel im FF 7-Remake-Projekt von Square Enix. Spieler dürfen sich auf neue, fesselnde Handlungselemente freuen, die die Geschichte von Cloud und seinen Gefährten erweitern. Die Reise führt letztendlich zur “Stadt der Cetra”, einem ikonischen Schauplatz aus dem ursprünglichen Final Fantasy 7.

Weitere PS5 Spiele im Februar 2024

Mixture – 06. Februar

Helldivers II – 08. Februar

Banishers: Ghosts of New Eden – 13. Februar

Tomb Raider I-III Remastered – 13. Februar

Spirit Hunter: Death Mark II – 15. Februar

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV – 16. Februar

Pacific Drive – 22. Februar

Garden Life: A Cozy Simulator – 22. Februar

King Arthur: Knight’s Tale – 22. Februar

Promenade – 22. Februar

Brothers: A Tale of Two Sons Remake – 28. Februar

Star Wars: Dark Forces Remaster – 28. Februar

Welcome to ParadiZe – 29. Februar

PS5 Spiele im März 2024

Expeditions: A Mudrunner Game – 05. März

The Outlast Trials – 05. März

As Dusk Falls – 07. März

Crown Wars: The Black Prince – 07. März

Unicorn Overlord – 08. März

Ib [Remake] – 14. März

Paint the Town Red VR – 14. März

Outcast: A New Beginning – 15. März

Alone in the Dark – 20. März

House Flipper 2 – 21. März

Rise of the Ronin – 22. März

Kommende PS5 Spiele 2024 noch ohne konkreten Release-Termin

Death Stranding 2

Genre: Adventure

Entwickler: Kojima Productions

Das kommende Death Stranding 2 erscheint exklusiv für die PlayStation 5. Laut Hideo Kojima befindet sich das Spiel auf gutem Kurs und erhält aktuell die japanische Synchronisation.

Dragon Age: Dreadwolf

Genre: RPG

Entwickler: BioWare

Dragon Age: Dreadwolf führt dich nach Thedas, das von einer Wildnis aus gefährlichen Labyrinthen, prachtvollen Städten, erbitterten Kämpfen und geheimnisvoller Magie geprägt ist. Entfalte Freundschaften, Dramen und Romanzen, die markante Individuen zu einer außergewöhnlichen Gruppe vereinen. Übernimm die Führung dieser Gefährten und spende ihnen in ihren dunkelsten Stunden Hoffnung.

Gothic (1) Remake

Genre: RPG

Entwickler: Alkimia Interactive

Das Gothic-Remake ist eine moderne Neugestaltung des beliebten Rollenspielklassikers. Es verspricht eine überarbeitete Grafik, verbessertes Gameplay und eine detailgetreue Wiedergabe der düsteren Welt, die die Fans des Originals lieben gelernt haben. Es wird erwartet, dass das Spiel dieses Jahr erscheint.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Genre: RPG

Entwickler: The Chinese Room

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ist ein bevorstehendes Action-Rollenspiel. Als Fortsetzung von Vampire: The Masquerade – Bloodlines setzt es die Tradition der World of Darkness-Reihe fort und schöpft aus dem Tabletop-Rollenspiel, dass erstmals im Jahr 1991 veröffentlicht wurde.