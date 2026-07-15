Gothic-Fans entschlüsseln Orkisch: Das Geheimnis der Runen wird gelüftet

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Das Gothic Remake erweitert die Welt der Orks nicht nur mit neuen Geschichten und einer tieferen Kultur, sondern auch mit einer komplett neu entwickelten Sprache. Gemeinsam mit einem Sprachwissenschaftler hat Alkimia Interactive den Grünhäuten ein eigenes Runenalphabet und eine vollständige Sprache spendiert. Jetzt arbeitet die Community daran, diese Schritt für Schritt zu entschlüsseln – und feiert bereits erste Erfolge.

Ausgangspunkt der Übersetzungen sind Inschriften auf Steintafeln, Tempeln und Ruinen im Spiel. Besonders aktiv ist ein Reddit-Nutzer, der zahlreiche Schriftzeichen gesammelt und mit gesprochenen Ork-Dialogen verglichen hat. Mithilfe der Community und KI-gestützter Analysen konnten bereits mehrere Begriffe und komplette Sätze übersetzt werden.

Erste Wörter sind bereits bekannt

Zu den ersten entschlüsselten Begriffen gehört „Morok-lârka“, die Bezeichnung für den Schläfer. Interessant ist dabei, dass es sich nicht um denselben Namen handelt, den Fans aus dem Original kennen. Das bekannte „Krushâk“ existiert ebenfalls weiterhin, bedeutet im Remake jedoch sinngemäß „Der große Zerstörer“ und dient als alternativer Titel für den Schläfer.

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Auch weitere Redewendungen konnten bereits übersetzt werden. So bedeutet „Tûmak Troch Ra“ etwa „Ich wünsche dir einen ehrenhaften Kampf“, während „Tûmak la“ schlicht als „Danke“ beziehungsweise als Dankesformel verwendet wird. Die Community geht davon aus, dass sich mit jeder weiteren Entdeckung neue Zusammenhänge erschließen und das vollständige Alphabet nach und nach rekonstruiert werden kann.

Mehr Tiefe für die Orks

Die neue Sprache ist Teil eines größeren Konzepts. Anders als im Original, in dem die Orks meist als einfache Gegner dargestellt wurden, erhalten sie im Gothic Remake eine deutlich umfangreichere Kultur, eigene Geschichte und mehr Persönlichkeit. Die eigens entwickelte Sprache soll dazu beitragen, dass sich das Volk authentischer und glaubwürdiger anfühlt. Diese Neuerung hatten die Entwickler bereits vor dem Release angekündigt.

In der Community kommt der Aufwand hervorragend an. Viele Fans vergleichen die Orksprache bereits mit den eigens entwickelten Sprachen aus Fantasy-Werken wie Der Herr der Ringe oder The Elder Scrolls. Ob das komplette Runenalphabet am Ende vollständig entschlüsselt wird, ist zwar noch offen – doch schon jetzt zeigt sich, mit wie viel Liebe zum Detail Alkimia Interactive das Gothic Remake erweitert hat.

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