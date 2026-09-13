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Dreamcast und Nintendo 64 bekommen tatsächlich noch ein neues Spiel

i Dreamcast und Nintendo 64 bekommen tatsächlich noch ein neues Spiel
Artikel von Markus Bauer +
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Dreamcast und Nintendo 64 sind seit Jahrzehnten Geschichte, bekommen aber tatsächlich noch ein neues Spiel. Solo-Entwickler Golden Age Turbo arbeitet an Noah and the Poohloudies, einem 3D-Abenteuer für Dreamcast, N64, PS1, Sega Saturn und 3DO. Alle Versionen laufen inzwischen auf der aktuellen Version seiner eigenen Engine. Spieler steuern Roboter Noah, der andere Maschinen übernehmen und dadurch neue Fähigkeiten erhalten kann. Einen Release-Termin gibt es noch nicht.

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