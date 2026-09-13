Dreamcast und Nintendo 64 bekommen tatsächlich noch ein neues Spiel

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Dreamcast und Nintendo 64 sind seit Jahrzehnten Geschichte, bekommen aber tatsächlich noch ein neues Spiel. Solo-Entwickler Golden Age Turbo arbeitet an Noah and the Poohloudies, einem 3D-Abenteuer für Dreamcast, N64, PS1, Sega Saturn und 3DO. Alle Versionen laufen inzwischen auf der aktuellen Version seiner eigenen Engine. Spieler steuern Roboter Noah, der andere Maschinen übernehmen und dadurch neue Fähigkeiten erhalten kann. Einen Release-Termin gibt es noch nicht.