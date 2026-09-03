Die allererste PlayStation kehrt zurück, doch diesmal musst du sie aus 1.911 LEGO-Steinen bauen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Für viele begann mit dieser grauen Kiste eine völlig neue Gaming-Zeit. Jetzt kehrt die erste PlayStation zurück, allerdings nicht mit CDs, sondern mit 1.911 LEGO-Steinen. Sony und LEGO haben bei der aktuellen State of Play erstmals das offizielle LEGO PlayStation Set 72306 vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine fast 1:1 große Nachbildung der ursprünglichen PlayStation samt erstem Controller. Sony bestätigt das Set im offiziellen PlayStation Blog.

Mit einer Breite von rund 26 Zentimetern kommt das fertige Modell erstaunlich nahe an die Dimensionen der echten PlayStation heran. Die Konsole ist etwa 6 Zentimeter hoch und 19 Zentimeter tief. Auch der Controller orientiert sich am Original. Du bekommst also nicht den später erschienenen DualShock mit Analog-Sticks, sondern das klassische PlayStation-Gamepad der ersten Generation.

Was steckt im PlayStation-LEGO-Set drin?

LEGO hat außerdem einige Funktionen eingebaut. Der Controller lässt sich vorne an der Konsole anschließen, der Deckel kann geöffnet werden und selbst die Power- und Open-Tasten besitzen bewegliche Mechanismen. Damit hört die Nostalgie aber noch nicht auf. Im Inneren beziehungsweise an den Seiten verstecken sich zwei kleine Dioramen, die zwei Spiele aus der frühen PlayStation-Geschichte feiern: Gran Turismo und Ape Escape.

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Beim Gran Turismo-Diorama bekommst du eine kleine Rennstrecke samt Miniaturautos. Ape Escape zeigt dagegen eine Insel-Szene mit dem bekannten Affen. Selbst dessen Helm lässt sich zwischen rotem und blauem Licht verändern. Weitere Easter Eggs aus der PlayStation-Geschichte sollen im Modell versteckt sein.

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Was kostet die LEGO PlayStation?

Ganz günstig wird der nostalgische Ausflug nicht. Die LEGO PlayStation kostet in Europa 159,99 Euro. Das Set richtet sich offiziell an Erwachsene ab 18 Jahren. Ab dem 01. Oktober 2026 kannst du das Set über PlayStation Direct bestellen. LEGO Insiders bekommen ebenfalls bereits ab diesem Tag Zugriff. Für alle anderen startet der reguläre Verkauf über LEGO.com und LEGO Stores am 04. Oktober 2026.

Die originale PlayStation erschien am 03. Dezember 1994 in Japan und machte Sony praktisch über Nacht zu einem der wichtigsten Konsolenhersteller der Welt. Herausgegangen aus einem nie erschienenen CD-Laufwerk für das Super Nintendo Entertainment System (SNES).

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Bald kannst du dir dieses Stück Gaming-Geschichte als LEGO ins Regal stellen.