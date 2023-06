STALKER 2: Warum es heute nicht beim Xbox Games Showcase dabei ist!

Heute wird es kein neues Gameplay-Video oder gar einen Release-Termin zu STALKER 2: Heart of Chornobyl geben!

STALKER 2 wird heute beim Xbox Games Showcase fehlen! - (C) GSC Game World, Xbox - Bildmontage

Mit der bevorstehenden Xbox Summer Showcase waren wir alle gespannt darauf, was Entwickler GSC Game World für das STALKER 2: Heart of Chornobyl vorbereitete. Wenn du gehofft hast, den postapokalyptischen Shooter zusammen mit Spielen wie Starfield, Forza Motorsport, Fable und Co im heutigen Showcase zu sehen, musst du deine Erwartungen dämpfen. Der Entwickler des Spiels erklärt, warum es heute nicht dabei ist.

Natürlich machen wir uns seit Redfall um Xbox ein wenig Sorgen. Nach all den Zukäufen von Microsoft für seine Gaming-Sparte an Entwicklern tat sich die letzten Jahre relativ wenig. Ob sich unsere Meinung nach heute Abend ändern wird? Zumindest ein prominenter Name wird feheln.

STALKER 2 nicht beim Xbox Games Showcase heute Abend dabei

Im Steam-Forum haben sich einige STALKER-Fans versammelt, um über das Spiel zu diskutieren. Dabei waren sich viele eigentlich sicher, dass sie es heute Abend wieder zu Gesicht bekommen und einen möglichen Release-Termin. Doch Benutzer “Super_Prophet” (im Auftrag von GSC) erklärt: “Normalerweise kündigen wir unsere Teilnahme an Shows nicht an oder leugnen sie, aber dieses eine Mal machen wir eine Ausnahme. STALKER 2 wird die Online-Konferenzen im Juni verpassen und bevorzugt wichtige Ankündigungen in den kommenden Monaten machen.”

Obwohl es enttäuschend für STALKER 2-Fans sein mag, sagt der Moderator des GSC-Forums: “Unser Plan ist es, fortschreitende Updates darüber zu geben, was wir planen.”

Wann erfahren wir mehr über STALKER 2?

Nach den Gameplay-Einblicken im Juni 2021 wurde es still um den Shooter. Nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine gingen einigen Entwickler an die reale Kriegsfront und der Firmensitz wurde von Kiew nach Tschechien verlegt. Erst kürzlich warnte der Entwickler vor Hackern, die einen frühen Build des Spiels im Internet verbreiteten. Obwohl das Spiel noch für 2023 geplant ist, rechnen wir eigentlich kaum mehr damit. Wahrscheinlich wird es im Herbst neue Updates zum Release-Termin von STALKER 2: Heart of Chornobyl geben, der womöglich im Jahr 2024 liegen wird.

Das erste STALKER-Spiel wurde bereits 2007 veröffentlicht, das Prequel STALKER Clear Sky folgte 2008. Ein Nachfolger wurde 2010 mit STALKER Call of Pripyat veröffentlicht, der eine Vielzahl von grafischen Verbesserungen implementierte und die Spielwelt auf ein neues Niveau hob.

STALKER 2 erscheint für Windows PC und Xbox Series X/S (inkl. Xbox Game Pass).