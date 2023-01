Xbox: “Summer Showcase” für 2023 bestätigt

Nach dem "Xbox Developer Showcase" folgt das "Summer Showcase". Microsoft bestätigt seine zweite große Spieleshow für 2023.

Xbox - (C) Microsoft

Während der jüngsten Developer_Direct bestätigte Microsoft im Sommer 2023 das Xbox-Game-Showcase. Der Entwickler-Livestream zeigte gestern einige Spiele wie Minecraft Legends und Forza Motorsport.

Gestern sahen wir ausschließlich bekannte Spiele, die die Xbox Game Studios in nächster Zeit veröffentlichten werden. Hi-Fi-Rush von Tango Gameworks war hierbei eine Ausnahme. Insgesamt wird 2023 ein qualitativ hochwertiges “Xbox-Jahr”. Die Roadmap ist prall gefüllt mit Age of Empires 2 Xbox-Version, Ghostwire Tokyo Xbox-Version, Minecraft Legends, Redfall, Forza Motorspot, Ara: History Untold, Starfield und Age of Empires 4 Xbox-Version.

Xbox bei der E3 2023 voll dabei?

Die Xbox Game Studios planen, im Sommer das zweite Showcase für 2023 zu veranstalten. Anders als die Deveoloper_Direct soll es sich um eine physische Veranstaltung handeln, die in Los Angeles (Kalifornien, USA) stattfinden wird. Obwohl keine weiteren Details genannt wurden, deutetet die Kombination aus L.A. und Sommer auf eine E3-Ausgabe hin.

Die Ankündigung erwähnt ausdrücklich die “Rückkehr” zum “jährlichen Showcase”-Event, wie früher auf der E3. Sony und Nintendo sind bekanntlich nicht vor Ort, also könnte Xbox die E3-Bühne fast alleine bespielen.

Gegenveranstaltung Summer Game Fest

Natürlich könnte auch alles ganz anders kommen. Immerhin findet auch das “Summer Game Fest” zu diesem Zeitpunkt statt. Event-Organisator Geoff Keighley bestätigte bereits, dass das Gaming-Event 2023 neben Online-Übertragungen auch eine physische Veranstaltung in Los Angeles sein wird. Da die E3 und das Summer Game Fest im Sommer und in Los Angeles stattfinden ist es nicht sicher wo genau Xbox seine Zelte aufschlagen wird.

Welche Ankündigungen machte Xbox gestern?

Hier ein Überblick, was im jüngsten Showcase gezeigt wurde: