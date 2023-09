Für Forza Motorsport werdet ihr Speicherplatz freiräumen müssen!

Gibt es denn noch Games unter 100 GB?

Schon im nächsten Monat wird Forza Motorsport für Xbox Series X|S und PC veröffentlicht. Vorab-Downloads haben bereits begonnen, und diese benötigen erheblichen Speicherplatz für Forza Motorsport. Das Spiel hat eine Größe von 130 GB, was nur leicht unter dem Platzbedarf von Starfield liegt. Spieler, die daran interessiert sind, werden also erneut Speicherplatz auf ihrer Plattform freigeben müssen.

Dies ist leider eine Realität des modernen Gaming-Zeitalters. Xbox-Nutzer könnten sich nach Speichererweiterungsoptionen umsehen, wenn dies regelmäßig Probleme verursacht. Zum Glück haben Xbox-Nutzer noch einige Wochen Zeit, um zu entscheiden, wie sie diesen Platz verwalten wollen!

Forza Motorsport is now available to pre-load on Xbox Series X|S & PC (≈ 130 GB). pic.twitter.com/cjBvVq9aX6 — Klobrille (@klobrille) September 19, 2023

Wann werdet ihr den Speicherplatz für Forza Motorsport freiräumen müssen?

Forza Motorsport wird am 10. Oktober für Xbox Series S, Xbox Series X und PC erhältlich sein. Da es sich um eine Erstveröffentlichung handelt, können die Spieler erwarten, dass es am ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar ist. Bei der Veröffentlichung wird das Spiel eine Mischung aus neuen und zurückkehrenden Fahrzeugen aus der gesamten Serie bieten. Es wird auch einen Einzelspieler-Karrieremodus und zahlreiche Verbesserungen bieten, die die Hardware des Systems nutzen.

Während Forza Horizon 5 zusätzlich zur Xbox Series X|S auch für Xbox One veröffentlicht wurde, verzichtet Forza Motorsport auf die vorherige Konsolengeneration. In unserem Test von Forza Horizon 5 fanden wir das Spiel beeindruckend für die Xbox Series X. Es ist jedoch möglich, dass Forza Motorsport die Hardware und nicht nur den Speicherplatz noch besser nutzt.

Aus technischer Sicht sieht Forza Motorsport beeindruckend aus. Das Spiel wird Echtzeit-Raytracing auf der Rennstrecke bieten, was für eine beeindruckende Ablenkung sorgt. In einem Trailer, der letzte Woche veröffentlicht wurde, kann man die Chevrolet Corvette E-Ray 2024 sehen, wie sie um die Maple Valley-Strecke fährt, mit beeindruckenden Reflektionen der Bäume am Auto. Interessierte Leser können den neuen Trailer [hier] prüfen.

Xbox Erstveröffentlichungsspiele

Forza Motorsport markiert Xboxs letzte große Erstveröffentlichung für 2023 nach der Ankunft von Starfield in diesem Monat. Obwohl die letzten Wochen für Xbox-Nutzer ziemlich aufregend waren, war dieses Jahr insgesamt eher hart. Das Unternehmen hat 2023 nur vier Erstveröffentlichungsspiele herausgebracht; während Starfield und Hi-Fi Rush beide gut aufgenommen wurden, war die Veröffentlichung von Redfall alles andere als erfolgreich.

Das Spiel hat Kritiker enttäuscht und hatte Schwierigkeiten, Spieler zu finden, auch wenn es im Xbox Game Pass verfügbar war. Forza Motorsport könnte Microsoft helfen, das Jahr positiv abzuschließen, insbesondere angesichts der starken Resonanz, die die Serie oft erfährt. Hoffentlich setzt Forza Motorsport diesen Trend fort und rechtfertigt den großen benötigten Speicherplatz!