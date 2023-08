Forza Motorsport: Wird es einen Splitscreen-Modus geben?

Zum Release wird in Forza Motorsport auf einiges verzichtet! Kein Zuschauer-Modus und keine KI-Gegner in div. Mehrspieler-Modis.

Von einer völlig neuen Strecke in der Grand Oak Raceway bis hin zu neuen Details zum Mehrspielermodus enthüllte Turn 10 Studios in einem kürzlichen “Forza Monthly-Stream” viele neue Einzelheiten zum bevorstehenden Forza Motorsport. Während des Streams bestätigte der britische Entwickler auch, dass einige Mehrspielerfunktionen in der Rennsimulation, die in früheren Spielen unterstützt wurden, nicht unterstützt werden.

Was wird Forza Motorsport (2023) nicht bieten? Zuallererst wird Forza Motorsport bei der Veröffentlichung keinen Splitscreen-Mehrspielermodus unterstützen. Laut Kreativdirektor Chris Esaki liegt das daran, dass Turn 10 “stark in die Einführung neuer grafischer Funktionen investiert” hat und das “komplette Überarbeiten” des Rendere-Motors des Spiels. Wie lange es dauern wird, bis Turn 10 diese Funktion in das Spiel integriert, bleibt abzuwarten. Nachgereicht werden soll sie aber anscheinend.

Forza Motorsport ohne Splitscreen und Zuschauer-Modus

Es wurde im Twitch-Stream auch bestätigt, dass das Spiel keinen Zuschauer-Modus haben wird, da Turn 10 der Meinung ist, dass es nicht dem entspricht, was für das Mehrspielererlebnis vorgesehen ist, wenn Spieler in ausgewählten Mehrspieler-Events Spielerplätze einnehmen, nur um Rennen anzusehen. Ebenso bestätigte Esaki, dass Spieler in ausgewählten Mehrspieler-Events auch nicht gegen KI-Gegner antreten können, aufgrund der “möglichen Auswirkungen auf deine Sicherheitsbewertung”.

Zuvor wurde bereits bestätigt, dass Forza Motorsport’s neuer Karrieremodus namens “Builders Cup” eine dauerhafte Online-Verbindung erfordern wird. Damit steht das Xbox-Konsolenexklusive-Rennspiel jenem seinem PlayStation-Gegenüber nichts nach. Auch Gran Turismo 7 benötigt eine dauerhafte Internet-Verbindung. Eine Tatsache, die im Jahr 2023 anscheinend in vielen Spielen bereits angekommen ist. 2004, als Valve mit Half-Life 2 diese “Eigenschaft” eingeführt hat, sorgten diese Umstände noch für größere Aufregung.

Forza Motorsport soll am 10. Oktober für Xbox Series X/S und PC veröffentlicht werden.