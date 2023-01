Xbox wird neue Entwickler-Spieleshow am 25. Januar 2023 starten

Xbox Developer_Direct Games Show soll ein neues Format werden, dass bereits Ende des Monats starten soll, wie Insider Jez Corden berichtet.

Xbox-Fans hatten es 2022 schwer, mussten sie doch mit ansehen wie große PlayStation-Titel exklusiv veröffentlicht wurden. Doch 2023 wird alles anderes. Zumindest stimmt der Xbox-Insider Jez Cordon bereits darauf ein, nachdem er bekannt gibt, dass Xbox eine neues Entwickler-Showcase-Format für 2023 bringen wird. Der Grund warum bei den The Game Awards 2022 nichts von Xbox zu sehen war?

Wenn die Informationen des Insiders stimmen, dann müssen Xbox (und PC) Fans nicht mehr lange warten! Redfall, Starfield, Forza Motorsport und Minecraft Legends sind die Xbox-Spiele für 2023 und werden bald näher vorgestellt.

Xbox Developer_Direct startet am 25. Januar 2023

“Ich habe gehört, dass sich im Dezember ein Xbox-Showcase am Horizont abzeichnet”, wie Jez Cordon auf WindowsCentral.com schreibt. Er konnte dabei eine Vielzahl von Quellen, die mit den Plänen von Microsoft vertraut sind, befragen. Wie es scheint wird die Show “Developer_Direct” heißen und Teil einer neuen Initiative von Microsoft und Xbox sein, die außerhalb von E3, Gamescom und Co häufiger Informationen über kommende Xbox-Spiele bieten soll. Ähnlich wie Nintendo Direct oder PlayStation State of Play.

Wann findest das erste Xbox Showcase 2023 statt?

Laut dem Xbox-Insider wurde folgender Termin bereits intern bei Microsoft kommuniziert (obwohl sich die Daten noch ändern könnten):

Datum: Mittwoch, 25. Januar 2022

Uhrzeit: 21:00 Uhr (deutscher Zeit)

Die Ausstrahlung wird wohl über die offiziellen Xbox-Kanäle auf Twitch und YouTube stattfinden.

Welche Spiele werden präsentiert?

Die Show wird von Xbox und Bethesda veranstaltetet. Daher dürfen wir gespannt sein auf Redfall (Arkane, Bethesda), Minecraft Legends und Forza Motorsport. Starfield dürfte für die erste Sendung kein Thema sein. Laut Cordon soll das Action-Rollenspiel von Bethesda eine eigene Show erhalten.

Wir gehen davon aus, dass Microsoft im Laufe der Woche die Show “Xbox Developer_Direct” für Januar 2023 offiziell ankündigen wird. Immerhin bereitet sich Aaron Greenberg, Marketing-Chef bei Xbox, bereits auf Twitter vor…

This should be a fun week, excited for the days to progress! 💚 — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) January 9, 2023

Das Jahr ist noch jung, daher überrascht eine solche Show bereits zu Jahresbeginn. Andererseits wieder nicht, wenn man bedenkt, dass diese Show bereits seit längeren als Gerücht im Raum herumschwirrt. In der Sendung könnte Microsoft auch größere Titel für den Xbox Game Pass bekanntgegeben.