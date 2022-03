STALKER 2-Entwickler GSC Game World zieht von der Ukraine nach Tschechien

GSC Game World soll seinen Standort zukünftig in der Tschechien Republik haben, statt in der Ukraine. Der Bericht geht von Vortex.cz aus, die sich auf eine Facebook-Gruppe namens “Retro Nation” berufen. Einer der Fans sagte, dass das Team umzieht, um seine Spiele weiterzuentwickeln, was angesichts der Situation in der Ukraine verständlich ist.

Diese Information teilte auch der Journalist Pavel Dobrovský auf seinem persönlichen Twitter-Account mit. Dieser spricht davon, dass “ein Teil des ukrainischen Studios GSC Game World nach Prag umzieht”.

Wie Vortex.cz in einem Update bestätigt, soll diese Meldung bestätigt worden sein, aber die “vertrauenswürdige Quelle” wird dabei nicht genannt. Die Entscheidung Büros in Prag zu beziehen, sollen von der GSC-Führung bereits entschieden worden sein.

GSC Game World hat seinen Sitz in der Hauptstadt der Ukraine, Kiew. Der Entwickler erklärte kürzlich, dass man die gesamte Entwicklung von STALKER 2 auf unbestimmte Zeit auf Eis legt, um die Sicherheit seiner Mitarbeiter und ihrer Familien in den Fokus zu stellen.

Bisweilen hat das Studio den Sitz von Kiew nach Prag zu verlegen weder bestätigt noch dementiert.

Nach einer Release-Verschiebung war geplant, dass STALKER 2 im Dezember 2022 für Xbox Series X/S und Windows PC erscheinen wird. Der Titel wurde – aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine – auf unbestimmte Zeit verschoben.